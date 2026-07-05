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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 2: Isaac del Toro celebró en Montjuic

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 2: Isaac del Toro celebró en Montjuic

Este domingo, la segunda jornada del Tour de Francia 2026 dejó como ganador al mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) sigur de líder.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Isaac del Toro (UAE Team Emirates), ciclista mexicano.
Isaac del Toro (UAE Team Emirates), ciclista mexicano.
afp.

El mexicano Isaac del Toro logró este domingo la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia, con meta en la montaña barcelonesa de Montjuic, por delante de su jede filas en el UAE, el esloveno Tadej Pogacar, mientras que el danés Jonas Vingegaard mantuvo el maillot amarillo de líder.

En su primera participación en el Tour, Del Toro consiguió un triunfo de prestigio tras acelerar en la última subida, mientras que Pogacar frenó un poco para no distanciarle y atravesó la meta abrazado al mexicano.

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Del Toro firmó la primera victoria mexicana en la ronda gala en 37 años, desde Raúl Alcalá, un triunfo que el de UAE calificó de "increíble".

"Esto lo significa todo para mi, soy un privilegiado de estar en este equipo, que ha confiando en mi desde el primer momento. Este es el fruto del trabajo de todo el equipo, no me lo puedo creer, es una locura", dijo el mexicano, que recordó que esta noche la selección de fútbol de su país se juega esta noche el pase a cuartos de final del Mundial en el que son anfitriones contra Inglaterra.

"Tenemos a once futbolistas que esta noche tienen que pasar a cuartos. Estar al mismo nivel de la selección en la carrera más importante del mundo es un sueño", comentó el corredor de 23 años.

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Del Toro agradeció en especial a Pogacar que le permitiera ganar: "No sabes lo que significa para mi y para mi país. Es algo increíble".

Por detrás del dúo de UAE fue el belga Remco Evenepoel quien cruzó la meta, por delante de Vingegaard y del danés Thomas Johannesen. Las boficicaciones introdujeron algún cambio en la general.

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Vingegaard sigue primero con 6 segundos sobre Pogacar, que pasa al segundo puesto, mientras que Evenepoel es tercero a 15 segundos. Del Toro es cuarto a 16 y el español Juan Ayuso, que cruzó undécimo la línea de meta a 3 segundos del ganador, se coloca quinto a 19 del líder, por delante del francés Paul Seixas a 42.

Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 2

PosiciónNombreEquipoTiempo
1Jonas VingegaardTeam Visma | Lease a Bike4:01:48
2Tadej PogačarUAE Team Emirates - XRG+0:06
3Remco EvenepoelRed Bull - BORA - hansgrohe+0:15
4Isaac Del ToroUAE Team Emirates - XRG+0:16
5Juan AyusoLidl - Trek+0:19
6Paul SeixasDecathlon CMA CGM Team+0:42
7Romain GrégoireGroupama - FDJ United+0:44
8Lenny MartinezBahrain - Victorious+0:53
9Tom PidcockQ36.5 Pro Cycling Team+1:00
10Ilan Van WilderSoudal Quick-Step+1:01
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