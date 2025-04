El italiano Carlo Ancelotti , entrenador del Real Madrid , reivindicó las posibilidades de su equipo en la final de Copa del Rey ante el FC Barcelona del próximo sábado, al asegurar que le “parece algo exagerado” tratar “de víctima” a su equipo en un partido por el título.

“Ellos parece que están mejor que nosotros, pero una final es una final. Algo imprevisible. Tratar al Real Madrid de víctima en una final me parece algo exagerado”, contestó en rueda de prensa respecto al favoritismo del FC Barcelona.

Antes de la final de Copa del Rey, el Real Madrid visitará en Liga al Getafe este miércoles 23 de abril, a las 2:30 de la tarde (Hora de Colombia).

“Todos sabemos cómo juega el Getafe. Un fútbol intenso y muy bien organizado. Con muchos duelos, un equipo fuerte, con una idea muy clara… Estamos listos y preparados porque cuando más se acerca el final de temporada más importantes son los partidos. Nos jugamos mucho y queremos seguir adelante”, señaló.

Jugadores del Real Madrid celebran un gol en La Liga de España AFP

“El once de mañana será teniendo en cuenta el desgaste del domingo por la noche. Los jugadores han recuperado bastante bien, aunque algunos siguen un poco cansados. Mañana decidiremos”, apuntó sobre si tendrá en cuenta la final de Copa para decidir el once titular ante el Getafe.

Además, criticó el horario del encuentro de Liga, a las 2:30 p.m. “No me quejo de esto. Puede pasar. No se podía jugar el martes. Está bien porque tenemos tiempo suficiente para recuperar. Se podía hacer a una hora mejor y no a las 21:30 porque mucha gente está durmiendo, ojalá no duerman mis jugadores mañana”, declaró.