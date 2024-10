Un Paul Pogba muy sincero: "Asumo la responsabilidad, pero no soy un tramposo"

Paul Pogba , jugador de la Juventus de Turín, negó ser un "tramposo" y dijo que merecía un castigo por su error, pero que este no debía de ser de cuatro años.

El centrocampista francés fue suspendido cuatro años por consumo de DHEA, pero su sanción fue reducida a doce meses y esta caducará en marzo del año que viene, por lo que a sus 31 años podrá volver a jugar al fútbol.

"Asumo la responsabilidad de lo que pasó. Tomé un suplemento y no lo comprobé tres veces, aunque viniese de un profesional. Si me tenían que castigar, lo acepto, pero no debería de haber sido cuatro años. Acepto doce meses", dijo Paul Pogba en una entrevista con 'Sky Sports'.

Paul Pogba, mediocampista francés, fue suspendido y castigado por un supuesto caso de dopaje, mientras estaba en la Juventus AFP

"Cuando la gente vio que esto ocurrió sabía que no fue a propósito. Esa es la verdad. Soy una persona sincera y no soy un tramposo. Me gusta ganar de forma justa. No me gusta perder, pero no soy un tramposo", añadió el centrocampista francés.

Publicidad

Pogba contó que al recibir la sanción pensó brevemente en el retiro, pero que descartó la idea rápido. "Mi mujer estaba conmigo y me dijo que lo superaríamos y que volvería a jugar de nuevo. Eso me animó a seguir adelante", apuntó.

El centrocampista aseguró que el primer paso es volver a los entrenamientos con la Juventus, ponerse en forma de nuevo y ver qué tiene en mente el equipo turinés.

Publicidad

De otro lado, en 'L'Équipe' concedió una extensa entrevista y tuvo palabras de elogio hacia Lamile Yamal, actual estrella del Barcelona y de la Selección de España.

Paul Pogba, campeón del mundo con Francia en 2018 y con contrato en vigor en la Juventus, se rindió al español Lamine Yamal y aseguró que no es necesario jugar en Europa para poder regresar a la selección.

"Es el sueño de todos hacer lo que hizo (Yamal en el Euro 2024). Estoy contento por él, menos contento por el gol que hizo a Francia en semifinales (2-1, triunfo de España, el 9 de julio), pero es algo bueno para el fútbol", comentó en una entrevista publicada este jueves en 'L'Équipe' en la que habla del calvario que ha vivido en los dos últimos años.