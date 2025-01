Una contundente revelación sobre Lionel Messi: “Es insoportablemente competitivo”

Para nadie es un secreto que el bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022 , Lionel Messi , siempre quiere ganar, pues dicho por él mismo, no le gusta perder ni con sus hijos, siendo uno de los máximos ejemplos de competitividad en el fútbol.

Esto precisamente lo confirmó un compañero del argentino en el Inter de Miami , su compatriota Oscar Ustari, quien compartió con Messi cuando quedaron campeones en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, y ahora es uno de los guardametas del Inter Miami, diciendo: "Messi es insoportablemente competitivo, es increíble en todo".

En diálogo con el reconocido medio argentino 'DSports' en su programa de radio, el experimentado arquero de 38 años dejó claro el nivel competitivo que mantiene permanentemente el capitán de la Selección Argentina, señalando que su éxito no es casualidad y todo es gracias a su competitividad.

“Messi es insoportablemente competitivo, es increíble en todo. Hay compañeros que no lo habían visto y se sorprenden. Nada es casualidad a ese nivel. Uno ve que su descargo es el fútbol, entrenar, estar bien y demostrar todos los días quién es", señaló Ustari sobre el crack del Inter Miami.

Lionel Messi con el Inter Miami. CHRIS ARJOON/AFP.

De igual manera, el arquero argentino señaló que Messi se divierte haciendo lo que hace, sin dejar de lado la familiaridad que lo ha caracterizado siempre: "Se divierte haciendo lo que hace. El primer día que llegué al club él estaba haciendo dominadas en cuero, y todos los chicos alrededor de él. Trata a todos por igual, es muy familiero. Es una persona que genera mucho en todo el mundo".

Para terminar, Ustari completó sus declaraciones sobre Lionel Messi detallando lo involucrado que está en todo, no solamente a nivel deportivo sino personal y familiar: "Está muy involucrado en la academia, está al tanto de todo. Lo veo un poco así. Tendrá que gestionar su imagen desde otro lugar. No me lo quiero imaginar afuera de las canchas”.