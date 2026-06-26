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Gol Caracol  / Uruguay 0-1 España, reviva el minuto a minuto del partido por el cierre del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay 0-1 España, reviva el minuto a minuto del partido por el cierre del Grupo H del Mundial 2026

Este viernes, el estadio de Guadalajara fue testigo de la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 tras caer por la mínima diferencia frente a España. Reviva los mejores momentos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 26 de jun, 2026
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España vs Uruguay en el Mundial
España vs Uruguay en el Mundial
AFP
REFRESCAR
  • 09:07 p. m. - FINAL
    90' Final del partido

    Culmina el compromiso y Uruguay queda eliminada del Mundial 2026.

    • Publicidad

  • 09:06 p. m. - DESARROLLO
    90+5' Tarjeta roja a Agustín Canobbio

    El jugador de Uruguay vio la roja tras una dura falta y posteriormente tropel entre ambas selecciones.

  • 08:51 p. m. - DESARROLLO
    86' El palo le negó el gol a Ferran

    El jugador español remató en solitario y un gol que estaba casi cantado, pegó en el travesaño y negó el gol a España

  • 08:47 p. m. - desarrollo
    81' Potente remate de Oliveraaa

    El uruguayo aprovechó y mandó un potente remate, pero el arquero español se quedó con la pelota.

  • 08:33 p. m. - PAUSA
    68' Pausa de hidratación

    Se presenta la segunda hidratación del partido

  • 08:11 p. m. - INICIO
    45' Comienza el ST

    Rueda nuevamente la pelota.

  • 07:44 p. m. - Desarrollo
    42’ GOOOOL de España

    Álex Baena Abrió el marcador

  • 07:26 p. m. - Pausa
    25’ pausa de hidratación

    Se presenta la primera pausa de hidratación

  • 07:25 p. m. - Desarrollo
    23’ Muslera se queda con la pelota

    El portero uruguayo ahogó grito de gol

  • 07:00 p. m. - INICIO
    0’ Ya rueda la pelota

    Comenzó el partido

  • 06:53 p. m. - PREVIA
    Salen los jugadores

    Se preparan para los actos de protocolo

  • 05:52 p. m. - PREVIO
    ¡Uruguay también jugará con su tremenda equitación alternativa!

  • 05:51 p. m. - PREVIA
    ¡España jugará con su lindo uniforme alternativo!

  • 05:50 p. m. - PREVIA
    Los 'charrúas' ya están en el estadio

  • 05:49 p. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de Uruguay para enfrentar a España!

  • 05:49 p. m. - PREVIA
    ¡Este es el XI inicial de España para enfrentar a Uruguay!

  • 05:47 p. m. - BIENVENIDOS
    ¡Bienvenidos!

    Sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Uruguay vs España por el Mundial 2026.

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