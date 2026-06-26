Uruguay 0-1 España, reviva el minuto a minuto del partido por el cierre del Grupo H del Mundial 2026

Culmina el compromiso y Uruguay queda eliminada del Mundial 2026.
- 09:07 p. m. - FINAL90' Final del partido
- 09:06 p. m. - DESARROLLO90+5' Tarjeta roja a Agustín Canobbio
El jugador de Uruguay vio la roja tras una dura falta y posteriormente tropel entre ambas selecciones.
- 08:51 p. m. - DESARROLLO86' El palo le negó el gol a Ferran
El jugador español remató en solitario y un gol que estaba casi cantado, pegó en el travesaño y negó el gol a España
- 08:47 p. m. - desarrollo81' Potente remate de Oliveraaa
El uruguayo aprovechó y mandó un potente remate, pero el arquero español se quedó con la pelota.
- 08:33 p. m. - PAUSA68' Pausa de hidratación
Se presenta la segunda hidratación del partido
- 08:11 p. m. - INICIO45' Comienza el ST
Rueda nuevamente la pelota.
- 07:44 p. m. - Desarrollo42’ GOOOOL de España
Álex Baena Abrió el marcador
- 07:26 p. m. - Pausa25’ pausa de hidratación
Se presenta la primera pausa de hidratación
- 07:25 p. m. - Desarrollo23’ Muslera se queda con la pelota
El portero uruguayo ahogó grito de gol
- 07:00 p. m. - INICIO0’ Ya rueda la pelota
Comenzó el partido
- 06:53 p. m. - PREVIASalen los jugadores
Se preparan para los actos de protocolo
- 05:52 p. m. - PREVIO¡Uruguay también jugará con su tremenda equitación alternativa!
- 05:51 p. m. - PREVIA¡España jugará con su lindo uniforme alternativo!
Lo más bonito de la vida siempre está en los detalles.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 26, 2026
La camiseta favorita de todos vuelve al campo y a la Tienda Oficial @rfef.
Hazte con ella aquí: https://t.co/WdzgIH7cbM#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/RPorGOX8dR
- 05:50 p. m. - PREVIALos 'charrúas' ya están en el estadio
- 05:49 p. m. - PREVIA¡Este es el XI inicial de Uruguay para enfrentar a España!
Planilla informativa del plantel que hoy enfrenta a España por la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 ℹ️ pic.twitter.com/LoxVsLEsF6— Selección Uruguaya (@Uruguay) June 26, 2026
- 05:49 p. m. - PREVIA¡Este es el XI inicial de España para enfrentar a Uruguay!
🚨 OFICIAL | Nuestro once ante Uruguay es el formado por… #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/zXsgy2QTCB— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 26, 2026
- 05:47 p. m. - BIENVENIDOS¡Bienvenidos!
Sean bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Uruguay vs España por el Mundial 2026.
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