Uruguay vs. Panamá: hora y dónde ver EN VIVO HOY el partido por la Copa América 2024

Continúa la acción en la Copa América 2024. Ahora, es momento de la Selección Uruguay, de Marcelo Bielsa, que enfrenta a Panamá, por la fecha 1 del grupo C. De la mano de jugadores como Darwin Núñez, Luis Suárez, Federico Valverde, José María Giménez, Matías Viña, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, entre otros, la 'Celeste' espera lograr la victoria.

En el papel y desde la previa, es uno de los partidos más atractivos, especialmente por conocer el nivel de los 'charrúas' y para qué están en este certamen. Por eso, nadie se querrá perder ni un detalle. Vea Uruguay vs. Panamá, EN VIVO, por el canal de televisión de Directv Sports (HD - 1612; SD - 612), este domingo 23 de junio, a las 8:00 p.m. (Hora Colombia).

Pero no es la única alternativa para que siga este encuentro de la Copa América 2024. Vea Uruguay vs. Panamá, ONLINE, a través de la plataforma de internet, DGO. Por último, como es habitual, en Gol Caracol encontrará el minuto a minuto del compromiso, con los mejores detalles, la más completa información, goles, curiosidades, crónica y estadísticas del juego.

Darwin Núñez con la Selección de Uruguay Foto: AFP

Hora y dónde ver Uruguay vs. Panamá, por la Copa América 2024

Día: domingo 23 de junio.

Hora: 8:00 p.m. (Colombia y Panamá) / 10:00 p.m. (Uruguay)

Estadio: Hard Rock (Miami, Florida)

Jornada: fecha 1 del grupo C.

Transmisión por televisión: Directv Sports (canal HD - 1612; canal SD - 612).

Transmisión por internet: DGO (plataforma digital o página web).

Publicidad

Último enfrentamiento entre Uruguay y Panamá

Ambas selecciones se vieron las caras el 11 de junio de 2022, en partido de fogueo que se realizó en el estadio Centenario, de Montevideo. En aquel entonces, Uruguay ganó 5-0, con goles de Nicolás de la Cruz, Maximiliano Gómez, Diego Rossi y un doblete de Edinson Cavani. Eso sí, en dicho juego, el director técnico de los uruguayos era Diego Alonso.

Jugadores de la Selección de Panamá y un festejo de gol contra Catar, en la Copa de Oro. RON JENKINS/Getty Images via AFP

Calendario de Uruguay en la Copa América 2024

Uruguay vs. Panamá - fecha 1 - domingo 23 de junio (8:00 p.m.)

Uruguay vs. Bolivia - fecha 2 - jueves 27 de junio (8:00 p.m.)

Uruguay vs. Estados Unidos - fecha 3 - lunes 1 de julio (8:00 p.m.)

Publicidad