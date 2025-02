"A Dayro Moreno nunca le preguntan cuando se va a retirar; a Falcao sí y todos los días"

En la victoria de Millonarios 3-1 frente a Unión Magdalena, en partido que estaba aplazado de la primera jornada de la Liga BetPlay. El goleador Falcao García marcó su primer tanto del 2025 y volvió a tomar el lugar como el máximo goleador colombiano, con 351 tantos.

El delantero del conjunto 'albiazul', logró anotar en su segundo juego como titular con el equipo dirigido por David González, además, de ser en la tierra donde él nació (Santa Marta) y su primer vez jugando en el Estadio Sierra Nevada.

El ex futbolista Iván Rene Valenciano y el técnico y formador Nelson Gallego opinaron de la rivalidad de goleadores, tras la anotación que Falcao García hizo frente al 'ciclón bananero'. Lo hicieron en el programa 'Jugada Maestra' que conduce nuestro director general, Javier Hernández Bonnet, y que se transmite a las 12 del día por la nueva plataforma de Caracol Televisión, 'DITU'.

"Es muy importante para Falcao, para mí él siempre ha sido goleador, los equipos en donde ha estado siempre ha marcado. El recorrido de Falcao va a ser mucho más recordado." dijo Iván Rene Valenciano

Además, también afirmó: "Falcao es un jugador con más experiencia, que sabe la tranquilidad y seguridad para rematar un penal, ese mismo recorrido se lo ha dado el fútbol europeo", comentó sobre la carrera del 'Tigre'.

Falcao García, capitán y delantero de Millonarios, anotó contra Unión Magdalena, en la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Millonarios

Mientras tanto, Nelson Gallego se inclinó por el juego del goleador del 'blanco blanco': "Dayro tiene una precisión especial para doblar el tobillo y engañar al arquero al momento de tirar un penal. Cuando yo he escuchado lo del profe Bielsa, habla de ese tipo de comparaciones, Dayro no es el típico delantero que hace el cambio de dirección, es un delantero que el intuye donde va a caer la pelota, no a donde va la pelota, él siempre está en la jugada, eso hace la diferencia de un goleador de movimientos"

"Va a jugar mas tiempo Dayro que Falcao, en el Once Caldas lo aguantan, así falle goles, él está feliz ahí. Además, a él nunca le preguntan cuando se va a retirar, en cambio a Falcao todos los días (entre risas)", agregó Nelson Gallego.

Lo cierto es que, la rivalidad sana del goleador del 'blanco blanco' y del goleador 'albiazul' continuará fecha tras fecha, recordemos que el samario ya tiene 351 tantos y el nacido en Chicoral lo escolta con 350.