Vea acá el gol de Ingrid Guerra para Cali vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali tuvo su segunda salida en la Copa Libertadores Femenina que se juega en Ecuador. Las 'azucareras' enfrentaron a Nacional de Uruguay, en partido válido por el grupo D. Ingrid Guerra adelantó en el marcador a las colombianas, este lunes.

La delantera 'verdiblanca' recibió el balón cerca al área, y luego de eludir a varias rivales, se acomodó y sacó un remate rastrero, cruzado, que fue a parar al fondo de la red. El 1-0 parcial se subió a los 40 minutos.

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Vea acá el gol de Ingrid Guerra para Deportivo Cali vs. Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores Femenina:

¡APARECIÓ LA GOLEADORA DE @CaliFemenino, INGRID GUERRA ANOTA EL 1-0 ANTE NACIONAL DE URUGUAY EN LA COPA #LibertadoresFemxWIN! 🟢🏆🔥⚽ pic.twitter.com/KuhDm2MGD0 — Win Sports (@WinSportsTV) October 19, 2026