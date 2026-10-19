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Gol Caracol  / Vea acá el gol de Ingrid Guerra para Cali vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores Femenina

Vea acá el gol de Ingrid Guerra para Cali vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores Femenina

La delantera 'azucarera' recibió el balón cerca al área, y luego de eludir a varias rivales, se acomodó y sacó un remate rastrero, cruzado, que fue a parar al fondo de la red.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de oct, 2026
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Ingrid Guerra celebra un gol con Deportivo Cali femenino vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores 2026.
Ingrid Guerra celebra un gol con Deportivo Cali femenino vs. Nacional de Uruguay, en Copa Libertadores 2026.
Foto: AFP

Deportivo Cali tuvo su segunda salida en la Copa Libertadores Femenina que se juega en Ecuador. Las 'azucareras' enfrentaron a Nacional de Uruguay, en partido válido por el grupo D. Ingrid Guerra adelantó en el marcador a las colombianas, este lunes.

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La delantera 'verdiblanca' recibió el balón cerca al área, y luego de eludir a varias rivales, se acomodó y sacó un remate rastrero, cruzado, que fue a parar al fondo de la red. El 1-0 parcial se subió a los 40 minutos.

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