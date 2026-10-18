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Gol Caracol  / Vea acá el golazo de Arda Güler en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España

Vea acá el golazo de Arda Güler en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España

Arda Güler dejó su sello goleador en el partido que Real Madrid jugó contra el Sevilla, este domingo, por la Liga de España. ¡Así fue el tanto del volante turco!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Arda Güler marcó un golazo con Real Madrid frente al Sevilla por la Liga de España.
Arda Güler marcó un golazo con Real Madrid frente al Sevilla por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

Arda Güler marcó un golazo para abrir el marcador para el Real Madrid, este domingo, en partido contra Sevilla por la Liga de España.

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El volante turco recibió un buen pase de Yan Diomandé, y en todo el borde del área, sacó un zurdazo, imposible para el arquero rival.

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