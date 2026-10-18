Arda Güler marcó un golazo para abrir el marcador para el Real Madrid, este domingo, en partido contra Sevilla por la Liga de España.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
El volante turco recibió un buen pase de Yan Diomandé, y en todo el borde del área, sacó un zurdazo, imposible para el arquero rival.
Publicidad
Vea acá el golazo de Arda Güler en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España:
¡¡¡LOCURA TOTAL DE ARDA GULER!!! ¡¡GOLAZO PARA EL 1-0 DE REAL MADRID VS. SEVILLA!!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/OFKmUJpDjg
Publicidad