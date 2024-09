Vinícius quiso hacer un lujo y no le salió: el 'blooper' que cometió en Champions League

Real Madrid volvió a demostrar que la Champions League , le sienta muy bien. A pesar de que no tuvo su mejor presentación, sacó adelante el compromiso contra Stuttgart y ganó 3-1, en el estadio Santiago Bernabéu. Los autores de los goles fueron Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger y Endrick, pero quien también se llevó las miradas fue Vinícius y no, precisamente, por una buena acción.

Transcurría el minuto 27, cuando el brasileño recibió la pelota por el costado izquierdo. Allí, ante la marca de dos rivales, quiso hacer un lujo, pero no salió como esperaba. 'Vini' intentó realizar una bicicleta; no obstante, la pelota se le quedó y perdió la posesión. Razón por la que los reproches de algunos de sus compañeros, quienes eran opción de pase, no se hicieron esperar.

Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid, en acción de juego contra Stuttgart, en Champions League AFP

Vea la jugada de Vinícius, en Real Madrid vs. Stuttgart, por Champions League

Vini quiso tirar un lujo en el Bernabéu... pero no le salió.



📺 Mirá la #Champions en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/UyZ9bizRFY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2024