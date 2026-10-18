Yan Diomandé no se quedó por fuera de la fiesta: vea su gol con Real Madrid al Sevilla

Yan Diomandé le puso el broche de oro a la goleada del Real Madrid sobre el Sevilla, este domingo, en el Santiago Bernabéu.

Corría el minuto 82 del encuentro cuando el joven extremo marfileño mostró su calidad con el balón a sus pies, y tras conducir el mismo, sacó un remate que venció la resistencia del arco sevillista para firmar el 4-1 definitivo.

Publicidad

Vea acá el gol de Yan Diomandé, en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España:

Publicidad