Yan Diomandé no se quedó por fuera de la fiesta: vea su gol con Real Madrid al Sevilla

Yan Diomandé le puso el broche de oro a la goleada del Real Madrid sobre el Sevilla, este domingo, en el Santiago Bernabéu.
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
Corría el minuto 82 del encuentro cuando el joven extremo marfileño mostró su calidad con el balón a sus pies, y tras conducir el mismo, sacó un remate que venció la resistencia del arco sevillista para firmar el 4-1 definitivo.
Publicidad
Vea acá el gol de Yan Diomandé, en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España:
Publicidad
¡¡EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS!! Tremendo fierrazo de Diomandé para poner el 4-1 de Real Madrid vs. Sevilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 18, 2026
📺 Mirá #LaLiga por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/E3kMBZ9Y4t