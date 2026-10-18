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Gol Caracol  / Yan Diomandé no se quedó por fuera de la fiesta: vea su gol con Real Madrid al Sevilla

Yan Diomandé no se quedó por fuera de la fiesta: vea su gol con Real Madrid al Sevilla

El delantero marfileño mostró su calidad con el balón a sus pies, y tras conducir el mismo, sacó un potente remate para vencer al arquero rival. ¡Así fue el gol de Yan Diomandé!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Yan Diomandé y un festejo de gol en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España.
Yan Diomandé y un festejo de gol en Real Madrid vs. Sevilla por la Liga de España.
Foto: AFP

Yan Diomandé le puso el broche de oro a la goleada del Real Madrid sobre el Sevilla, este domingo, en el Santiago Bernabéu.

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Corría el minuto 82 del encuentro cuando el joven extremo marfileño mostró su calidad con el balón a sus pies, y tras conducir el mismo, sacó un remate que venció la resistencia del arco sevillista para firmar el 4-1 definitivo.

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