Yerson Mosquera confía en su potencial y rendimiento con Villarreal para ponerlos a jugar por Europa

El central colombiano del Villarreal, Yerson Mosquera, aseguró este miércoles que el equipo está convencido de que tiene opciones de clasificarse para una competición europea la próxima temporada, aunque precisó que no es algo que depende ya exclusivamente de ellos.

“La esperanza de poder clasificarnos está. Estamos convencidos de que podemos, pero tenemos rivales muy fuertes por delante”, recordó el defensa, quien insistió en que la mentalidad del Villarreal es “ir a ganar y lo que pase se irá viendo con el resto de las jornadas”.

Mosquera aseguró que el vestuario está “tranquilo” porque se ha esforzado al “máximo” y abogó por pensar en el siguiente partido y estar preparado para competir.

El central se mostró encantado de la experiencia “bonita” que está viviendo en la liga española, ya que destacó que le está permitiendo crecer “como jugador y en lo personal”.

“Estoy contento, así lo he expresado desde el minuto 1, la forma en la que me he ido adaptando aquí en LaLiga”, señaló Mosquera, quien también se refirió a la filosofía de trabajo de su entrenador, Marcelino García Toral.

“Siempre quiere que tú des lo mejor, esforzarte por lo que tú quieres y para mí eso es un motivo más para estar aquí y poder dar el salto como lo quieres dar”, explicó.

Villareal Celebra su gol frente a Betis Foto: AFP

En cuanto a su rendimiento en la competición española, el central indicó que siempre trata de prepararse lo mejor que puede para cada partido y de dar “el cien por cien”.

“Siempre que salgo al campo estoy convencido de que lo voy a hacer bien. Algunos días estoy bien, otros peor, pero en todos los partidos trato de aprender algo”, dijo el colombiano, quien volvió a expresar su deseo de continuar en el Villarreal.

“Me gusta el Villarreal, LaLiga y quiero poder seguir brindándole lo que pueda al equipo. Sé que no depende todo de mí, pero de mi parte dejo todo abierto para que se pueda llegar a un acuerdo”, expresó el futbolista.

“El proyecto del Villarreal me ayudaría a crecer. Estoy abierto a la posibilidad porque me he sentido muy a gusto aquí”, añadió el jugador, quien dijo haberse sentido “acogido como en una familia” desde su llegada a la entidad.

Por último, el defensa calificó el próximo partido ante Almería, colista de la competición, como “complicado”, si bien confió en poder “trabajar bien durante la semana” para poder prepararlo en las mejores condiciones.

Dicho encuentro se jugará el próximo domingo 21 de abril a las 9:15 a.m. (hora de Colombia)