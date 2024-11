Franco Colapinto y su lamento por lo que vivió en el Gran Premio de Las Vegas, de Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto (Williams) explicó este domingo tras acabar décimo cuarto el GP de Las Vegas que "podría haber sumado puntos de haber salido desde más adelante" pero que salir el último y desde 'pit lane' le lastró en la carrera.

Colapinto se estrelló este sábado en la clasificación contra el muro interior de la curva dieciséis y tuvo que salir desde el 'pit lane' en la carrera de este domingo, pese a haber terminado décimo cuarto la clasificación.

Tras el fuerte golpe, el argentino explicó que le mandaron de vuelta al hotel "con una conmoción cerebral" y el fin de semana "se fue torciendo", porque estaba seguro de que podría haber sumado puntos, indicó a DAZN.

"Hay que trabajar ya para Catar, porque en Las Vegas ha habido mucha degradación y quería darle a los mecánicos algo por lo que festejar esta noche, pero no pudo ser", concluyó Colapinto.

Franco Colapinto, piloto argentino de Williams, en el GP de Las Vegas, de Fórmula 1 AFP

Así fue la carrera de Fernando Alonso, en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

El español Fernando Alonso (Aston Martin) explicó este domingo, tras terminar undécimo el GP de Las Vegas, que fue "una buena carrera" y "el coche se sentía competitivo", pero recalcó que le queda "el sabor amargo por perder un punto a cuatro vueltas del final", al adelantarle el Red Bull del mexicano 'Checo' Pérez.

"Somos competitivos y nos gusta pelear aunque sea por un punto. No nos va a cambiar nada, pero luchas como si fueras por un podio. Todos queremos ser campeones del mundo y ojalá tener esa ventana de posibilidades ya no en 2025, pero sí en 2026", dijo Alonso, que felicitó por el campeonato al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Alonso señaló que "ojalá" le toque a él "cambiar la historia" por pelearle, con éxito, un título mundial a Verstappen, intratable estos últimos cuatro años, y tras un 2024 en el que "no tuvo puntos débiles".

Franco Colapinto, después de estrellarse en el Gran Premio de Las Vegas. /Getty Images

El asturiano sostuvo que no estuvo "cómodo" en la crono ni en los libres, pero que este domingo sí que se sintió competitivo: "No sé por qué sería, si por el peso de la gasolina, la estrategia agresiva que nos ofreció pista libre... merecíamos ese punto, porque este coche no es competitivo a día de hoy".

"Cuando estás tan cerca hasta el final y pierdes... si hubiera un coche en media hora me subía y lo intentaba. Te queda un poco de rabia, así que solo queda llegar a Catar con buenas sensaciones", concluyó Alonso, satisfecho por haberse mostrado competitivo con el Aston Martin.