Presidente de la FIA respondió a las acusaciones sobre interferencia en campeonato de la Fórmula 1

"Hay reglas y las respeto", se defiende en una entrevista a varios medios, entre ellos la AFP, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que asegura no tener "nada que esconder" después de haber sido acusado de interferencia en el campeonato de Fórmula 1.

Mohammed Ben Sulayem, patrón de la institución dirigente del deporte automóvil, que además de la F1 rige también los campeonatos del mundo de Rally (WRC) y de resistencia (WEC), fue acusado a principios de año de haber querido hacer fracasar el Gran Premio de F1 de Las Vegas en 2023 y de haber intentado influir sobre el resultado del GP de Arabia Saudita del mismo año. En los dos casos, el emiratí quedó libre de toda sospecha para el Comité de Ética de la FIA.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. Clive Rose/Getty Images

Usted sucedió al francés Jean Todt a la cabeza de la FIA hace poco más de dos años ¿Qué balance hace a mitad de su mandato, periodo durante el que ha vivido momentos tensos en especial con la F1.

"Estoy orgulloso del trabajo realizado. Estoy abrumado por el apoyo de los miembros de la FIA. Hace falta que la gente entienda que son los miembros los que me pusieron donde estoy. Veo las cosas con mucha humildad. No son los medios o las escuderías de Fórmula 1 quienes me pusieron aquí. Los respeto (...), pero no fui elegido para preocuparme por sus opiniones o la opinión de quien sea hacia mi persona. Me preocupo de lo que se prometió en mi programa. Me eligieron sobre esa base (...). Me habría gustado que las acusaciones hacia mi persona hubieran quedado en acusaciones, pero fui directamente condenado por el tribunal de la opinión pública (...). No tengo nada que esconder".

Usted hace referencia a las sospechas de interferencia en la F1, contraria a sus funciones, y que han pesado sobre usted a principios de año. Fue absuelto, pero ¿qué tiene que responder a sus detractores?

"No tienen ni el valor ni las tripas de venir a verme. Honestamente, me puedo mantener recto, mirarles a los ojos y decirles que soy un deportista y que respeto las reglas. Hay reglas, yo las respeto. Si no las respetara ¿estaría hoy aquí? Jamás. (...) Sé quien está detrás de todo esto, pero no puedo decirlo".

¿Cuáles son hoy sus relaciones con la FOM, institución que rige la F1?

"Muy buenas (...). La FOM es nuestro socio (...), no tengo ningún problema. Simplemente quiero seguir haciendo negocio con ellos".

Otros casos han sacudido el mundo de la F1 recientemente, entre ellos el caso Horner hacia el patrón de la escudería británica Christian Horner, absuelto tras una investigación interna de las acusaciones de "comportamiento inapropiado" presentadas contra él por una empleada. ¿Qué tiene que comentar al respecto?

"Simpatizo con todas las partes involucradas en este caso. Pero nosotros somos actores exteriores a todo eso. No podemos añadir gasolina al fuego (...) Tengo confianza en la investigación que se llevó a cabo, la otra parte tiene derecho a apelar, pero ¿eso afecta a la FIA? No lo creo".