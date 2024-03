¿Qué decía el correo electrónico que puso en aprietos a Christian Horner, jefe de Red Bull?

¿Caerá Christian Horner? Un correo electrónico que señala al jefe de la escudería Red Bull fue enviado el jueves a más de un centenar de personas relacionadas con la Fórmula 1, relanzando el caso del presunto "comportamiento inapropiado" del dirigente , del que había sido declarado inocente el miércoles.

En la tarde del jueves, en la sala de prensa del circuito de Sakhir (Baréin), justo cuando comenzaron los primeros ensayos libres de la carrera inaugural de la temporada, un 'mail' anónimo fue enviado a decenas de periodistas, altos responsables de la Fórmula 1, de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y dirigentes de los equipos.

Su contenido: un vínculo que llevaba a los destinatarios a supuestos intercambios (mensajes, fotos y vídeos), por el momento sin verificar, entre la empleada que había presentado la denuncia y Horner, supuestamente procedentes de la investigación.

Un día antes, el dirigente de 50 años, sospechoso de "comportamiento inapropiado" hacia esta mujer -acusaciones rechazadas por Horner-, había sido declarado inocente tras una investigación interna independiente realizada por Red Bull.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona que envió el correo. En un comunicado transmitido a la AFP, Horner rechazó comentar "las especulaciones anónimas" pero se reafirmó en "negar las acusaciones" .

Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull en la Fórmula 1, envuelto en líos por una delicada denuncia AFP

"Respeté la integridad de la investigación independiente y he colaborado plenamente en ella en cada etapa. Se trata de una investigación profunda y justa, realizada por un abogado especializado independiente cuya conclusión es rechazar la denuncia presentada", señaló Horner, casado con la antigua Spice Girl Geri Halliwell.

Preguntado por la AFP, el equipo Red Bull respondió que se trata de "un caso privado entre Horner y otra persona, por lo que sería inapropiado hacer comentarios al respecto".

Falta de transparencia

Las conclusiones de la investigación anunciadas el miércoles no han sido suficientes para pasar la página en este caso que sacude a Red Bull, vigente campeón mundial, desde comienzos de febrero. Varias voces del 'paddock' han denunciado su falta de transparencia.

"Creo que no podemos realmente mirar más allá de la cortina, pero al final hay una mujer en una organización que habló con recursos humanos y dijo que había un problema, se investigó y el deporte recibió un mensaje diciendo que todo iba bien", relató el director de Mercedes Toto Wolff ante la prensa.

"Creo que según la voluntad del deporte mundial en un tema tan sensible, hace falta más transparencia", añadió.

Christian Horner, team manager de la escudería Red Bull, de la Fórmula 1 AFP

La marca de la famosa bebida energética intentó pasar página el miércoles con un comunicado breve : "La investigación independiente sobre las acusaciones hechas contra Horner se ha completado y Red Bull puede confirmar que la denuncia ha sido desestimada".

"Red Bull tiene confianza en que la investigación ha sido justa, rigurosa e imparcial. El informe de la investigación es confidencial y contiene información privada de las partes y de terceras partes que ayudaron en la investigación, por lo tanto no haremos más comentarios al respecto acerca de los implicados", detalló.

Zak Brown, al frente de McLaren, también cree que es insuficiente: "Habrá todavía muchas especulaciones y preguntas que han quedado sin respuesta tras el proceso. Y esto es lo que necesitan los que dirigen el deporte para poder cerrar el asunto".

Christian Horner, director de la escudería Red Bull, junto a Max Verstappen, campeón de Fórmula 1 AFP

Verstappen discreto

Preguntado esta semana sobre las acusaciones contra su jefe, el campeón mundial Max Verstappen se mostró relativamente distante.

"Tengo confianza en el proceso, pero además de esto, cuando hablamos de rendimiento es importante que todo el mundo trabaje duro", dijo horas antes del veredicto, desviando la atención hacia la parte deportiva.

Grandes favoritos esta temporada, ¿Red Bull y Verstappen podrían sufrir una eventual salida de Horner, al frente del equipo desde 2005?

"Si el jefe del equipo no está por una razón durante una o dos carreras, no pasará gran cosa, todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Las cosas cambiarían si está fuera más tiempo, pero no pensamos en eso", añadió el miércoles el neerlandés.