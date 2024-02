LeBron James y los equipos que quieren ficharlo, en la NBA: tiene dos ofertas sobre la mesa

Previo a su vigésimo Juego de las Estrellas (All-Star), LeBron James reafirmó el domingo su voluntad de seguir su carrera en la NBA con Los Ángeles Lakers y de competir este año en los Juegos Olímpicos de París.

'King James', de 39 años, reflexionó sobre su futuro en una conferencia de prensa previa a saltar a la pista del Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, donde se convertirá en el jugador con más presencias en el All-Star.

"No he calculado cuántas temporadas me quedan. Sé que no son tantas", aseguró LeBron James, que sigue rindiendo a un gran nivel en su campaña 21 en la liga.

"Soy un Laker y he sido muy feliz siendo un Laker los últimos seis años y espero que siga así", afirmó.

Publicidad

"Pero no tengo la respuesta a cuánto tiempo será o con qué uniforme estaré (...) Espero que sea con los Lakers. Es una gran organización y ha tenido tantos grandes (jugadores)", señaló el máximo anotador histórico de la NBA.

En su contrato con los Lakers, LeBron James tiene una opción para convertirse en agente libre a final de la actual temporada y franquicias como Golden State Warriors y Philadelphia 76ers se interesaron por negociar su fichaje y tendrían ofertas preparadas.

LeBron tampoco ha decidido si anunciará su adiós con antelación para vivir una última temporada de despedida de sus aficionados en cada ciudad, como hicieron gigantes como Michael Jordan y Kobe Bryant.

LeBron James, jugador de Los Ángeles Lakers. /Getty Images

Publicidad

"Estoy 50-50", afirmó sobre ese escenario. "Hay momentos en que siento que se lo debo a mis fans, que han estado conmigo en este viaje durante más de dos décadas".

"Pero por otro lado, nunca he sido muy bueno aceptando elogios. Es una sensación extraña para mí", señaló. "He visto los de Mike, los de Kobe. He visto a muchos tipos. No sé si me sentiría muy bien con eso".

Entre los planes de LeBron sí está pugnar con Estados Unidos por su tercer oro olímpico en los Juegos de París (26 de julio - 11 de agosto), siempre que su físico se lo permita.

"Me dije a mí mismo antes de la temporada, cuando me comprometí a formar parte del equipo olímpico, que obviamente todo dependía de mi salud", recordó. "Ahora mismo, estoy lo suficientemente sano como para estar en el equipo y rendir al nivel que sabía que podía rendir".

Publicidad

LeBron James arrastra un problema en el tobillo izquierdo por el que fue baja en el último partido de los Lakers antes del All-Star y por el que espera tener una participación limitada en la pista este domingo.