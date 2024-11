Llega la segunda versión de la NBA Cup, con los Lakers como campeones defensores

La Emirates NBA Cup, el primer experimento de la NBA con el formato copa, regresa este martes con su segunda edición después de que Los Ángeles Lakers de LeBron James se coronaran en 2023 en Las Vegas (EE.UU.).

Del 12 de noviembre al 3 de diciembre, la NBA celebrará una serie de partidos que contarán tanto para la fase de grupos de la NBA Cup como para la temporada regular.

Así, el torneo arrancará este martes con ocho encuentros entre los que destacan dos duelos con mucho picante: el Philadelphia 76ers-New York Knicks y el Golden State Warriors-Dallas Mavericks que supone el regreso de Klay Thompson a la Bahía de San Francisco (EE.UU.).

Las 30 franquicias de la NBA han sido divididas para esta copa en seis grupos siguiendo la distribución tradicional de conferencias:

- Grupo A del Este: New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets y Charlotte Hornets.

- Grupo B del Este: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors y Detroit Pistons.

- Grupo C del Este: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks y Washington Wizards.

- Grupo A del Oeste: Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets y Portland Trail Blazers.

- Grupo B del Oeste: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y San Antonio Spurs.

- Grupo C del Oeste: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors y Memphis Grizzlies.

Cada equipo jugará cuatro partidos en la fase de grupos, dos en casa y dos fuera, y solo se enfrentará en una ocasión a cada rival de su grupo.

A partir de ahí se clasificarán ocho franquicias para las eliminatorias a partido único: los líderes de cada grupo y dos más como 'wild card' para el mejor segundo de cada conferencia.

Los cuartos de final se jugarán el 10 y el 11 de diciembre antes de que la caravana de la NBA Cup se traslade, como el año pasado, a Las Vegas para las semifinales y la final, que se disputarán el 14 y el 17 de diciembre, respectivamente.

Los Lakers defienden el título que lograron el año pasado cuando vencieron en la final de la primera NBA Cup a los Indiana Pacers de Tyrese Haliburton.

LeBron James, celebra título con Los Ángeles Lakers. /AFP

Los New Orleans Pelicans y los Milwaukee Bucks fueron los otros dos conjuntos que llegaron a las semifinales en la ciudad del juego.

La NBA Cup es un intento de Adam Silver, comisionado de la liga, para revitalizar una larga temporada regular de 82 encuentros en la que no escasean los partidos sin mucho interés y poco en juego.

Para ello se organizó también un esquema de premios económicos para los jugadores de manera que en 2023 los integrantes de los Lakers se embolsaron cada uno medio millón de dólares como campeones.

Los jugadores de los Pacers se llevaron 200.000 dólares por cabeza y los de los Pelicans y los Bucks, por caer en semifinales, consiguieron 100.000 cada uno.