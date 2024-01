Camilo Castiblanco, el exciclista profesional que se atrevió a subir 25 veces el Alto de Patios

El ciclismo profesional se caracteriza por los duros esfuerzos que tienen que hacer los corredores en entrenamientos y competencias; sin embargo, también hay retos dentro del ciclismo aficionado que llevan al límite la capacidad del cuerpo humano. Camilo Castiblanco se encargó de realizar uno de estos desafíos; el Everesting.

El Everesting consiste en hacer un recorrido en bicicleta superando el desnivel positivo que tiene el ascenso al Monte Everest. El pasado 6 de enero, el zipaquireño Castiblanco se encargo de realizar esta exigente reto en el Alto de Patios. En Caracol Sports, hablamos con el exciclista profesional y nos contó la dureza de esta prueba.

¿De dónde viene la idea de hacer este tipo de desafíos?

"Fui ciclista profesional durante 15 años y ya las últimas tres temporadas me empezó a gustar hacer desafíos o locuras en la bicicleta, pero tenía que respetar los contratos con mis equipos porque eso implicaba modificar el plan de entrenamiento y además podía llegar a acarrear lesiones. Decidí retirarme y empecé a planear qué iba a hacer tras mi retiro, con la ayuda de varios amigos, decidí que iba a dedicarme a hacer retos o a correr en el Gravel, que también me gusta”.

¿Cómo fue hacer el Everesting en Patios?

“Antes de hacerlo, estudié mucho sobre la alimentación que debía tener, el tipo de subida en la que uno debe hacer este desafío, el ritmo que hay que llevar y así lo hice. Empecé a las 5 de la mañana y terminé a las 8 de la noche, fueron 25 subidas en total y más de 9.000 metros de desnivel; casi 300 kilómetros. Hubo momentos complicados, al principio no sabía si iba a completarlo pero quería intentarlo”.

Pero, ¿hubo momentos de crisis?

"Si, claro. Hubo momentos en los que yo pensé que no iba a poder completar el reto. En una de las últimas subidas iba mal pero tenía el consuelo que, dentro de mi planeación, venía un descanso de 15 minutos, entonces lo supe manejar desde la mente, que a veces es la más difícil de controlar. Lo importante siempre fue comer y beber bien; también debo agradecer a toda la gente que subió conmigo y a los amigos que me acompañaron, creo que ellos fueron la mejor motivación en los momentos difíciles. Era muy bonito ver cómo la gente me daba ‘rueda’. Esa fue una de las claves”.

Justamente, Egan Bernal fue uno de esos amigos. ¿Que significó para usted es compañía?

"Bueno, Bernal fue uno de los hombres que me dio la idea de hacer este reto, lo habíamos hablado y es una de las locuras que él quisiera hacer cuando se retire. Además que fue especial porque fue como un cambio de roles, cuando él quería ser profesional yo fui uno de los que estuve ahí aconsejándolo. Ahora las cosas eran diferentes y él fue quien me habló, me apoyó y me acompañó en todo esto. Hizo conmigo dos ascensos a Patios y en la última subida estuvo esperándome en la meta, entonces realmente fue especial”.

La preparación debió ser complicado

“(Risas)… En realidad no, yo no me preparé de la mejor manera. La temporada la terminé a mediados de noviembre y duré 20 días sin subirme a la bicicleta. Después comencé a entrenar pero como lo hacía normalmente, la idea de hacer el Everesting nació el 31 de diciembre o 1 de enero y ya tenía claro cómo lo iba a hacer. Esta vez apelé a toda la experiencia que tenía como ciclista pero debo admitir que no preparé especialmente para este reto, espero hacerlo para una próxima ocasión”.

¿Que significa para usted terminar este tipo de retos?

"Es saber que me puedo superar a mí mismo y hasta superar las capacidades físicas y mentales. He corrido muchas Vueltas a Colombia y Campeonatos Nacionales, pero hacer esto tiene un sabor distinto, para mí hasta fue mejor que ganar la etapa de una Vuelta a Colombia”.

¿Que se viene para Camilo Castiblanco?

"Ahora me voy a concentrar en el Transcordilleras, que es una carrera de gravel por las carreteras de Colombia. Esta es una modalidad que he entrenado mucho en los últimos años y quiero tener buenos resultados allí. También, quiero hacer todas las etapas del Tour Colombia de seguido, haciendo videos y vlogs con el tipo de subidas, espero que Egan me acompañe en una de estas aventuras”.