Critérium del Dauphiné 2024: horario, TV y dónde ver en vivo, online y en directo las ocho etapas

Después de haber disfrutado de un maravilloso Giro de Italia y con la mente puesta en el Tour de Francia , es momento del Critérium del Dauphiné. Desde el 2 de junio y hasta 9 del mismo mes , se disputa esta exigente carrera, la cual sirve como preparación para la 'Grande Boucle'. Por eso, el cartel de ciclistas es de lujo; varios de los 'capos' del pelotón la disputan.

Primož Roglič (Bora Hansgrohe), Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), Juan Ayuso (UAE Emirates), Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) y David Gaudu (Groupama FDJ) son tan solo algunos de ellos. Razón por la que las emociones parecen estar aseguradas. Eso sí, no estarán solos y la cuota colombiana sueña con dar la sorpresa.

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien es la carta más fuerte de los 'escarabajos' , Iván Sosa (Movistar Team), Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) y Santiago Umba (Astana Qazaqstan) harán hasta lo imposible por dejar al país en lo más alto. Para ello, será importante contar con el apoyo de millones de personas, siguiendo el rastro de cada uno.

Para esto, Caracol Sports transmitirá el Critérium del Dauphiné, a través de la señal principal y la señal HD2 de Caracol Televisión; además del portal web ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ). Allí, lo acompañará el Team Caracol, conformado por Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, Jhon Jaime 'JJ' Osorio y, por último, Santiago Botero.

Critérium del Dauphiné 2024: horario, TV y dónde ver EN VIVO, ONLINE Y EN DIRECTO las etapas

Etapa 1

Día: domingo 2 de junio.

Recorrido: Saint Pourçain sur Sioule - Saint Pourçain sur Sioule (172,5 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:00 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:00 a.m.

Etapa 2

Día: lunes 3 de junio.

Recorrido: Gannat - Col de la Loge (142 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Etapa 3

Día: martes 4 de junio.

Recorrido: Celles sur Durolle - Les Estables (181,7 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Etapa 4

Día: miércoles 5 de junio.

Recorrido: Saint Germain Laval - Neulise (34,4 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:10 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:10 a.m.

Etapa 5

Día: jueves 6 de junio.

Recorrido: Amplepuis - Saint Priest (167 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 5:45 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 5:45 a.m.

Etapa 6

Día: viernes 7 de junio.

Recorrido: Hauterives - Le Collet d'Allevard (174,1 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:25 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:25 a.m.

Etapa 7

Día: sábado 8 de junio.

Recorrido: Albertville - Samoëns 1600 (155,3 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:05 a.m.

Etapa 8

Día: domingo 9 de junio.

Recorrido: Thônes - Plateau des Glières (160,6 km.)

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:05 a.m.

Hora de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:05 a.m.