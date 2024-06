"Eddy Merckx corría frente a granjeros, Tadej Pogacar contra profesionales”

En todos los deportes siempre se pone sobre la mesa el debate de quién es el mejor y en el ciclismo no es la excepción. En la actualidad es muy recurrente hablar sobre el belga Eddy Merckx y el esloveno Tadej Pogacar . En esta ocasión un exciclista se la jugó por uno de los dos, pero con polémicas declaraciones.

Se trata de Danny Nelissen, excorredor que fue segundo en una etapa del Tour de Francia y que también compitió en la Vuelta a España. En una entrevista para el portal 'WielerRevue', el neerlandés le quitó mérito al 'Caníbal' por los 'blandos' rivales que tuvo en carretera.

"¿Pogačar se acerca a Eddy Merckx como el mejor ciclista de todos los tiempos? No creo que Merckx sea el mejor ciclista de todos los tiempos. Merckx era un verdadero profesional que competía en gran medida contra los granjeros. Personas que tenían que trabajar al margen porque No podían ganarse la vida con este deporte. Era un poco como la época del ciclismo femenino actual", dijo de entrada el nacido Sittard, Países Bajos.

Y es que para Nelissen es innegable la evolución del ciclismo y cómo han cambiados los tiempos entre una época y la otra. "Se puede comparar un poco con eso. Hay ciclistas con contratos gigantescos que pueden ganarse la vida muy bien con su deporte y hay un grupo muy grande que tiene que andar en bicicleta por 500 euros, una camiseta y un pantalón", añadió el exciclista.

Publicidad

Su respuesta no incluyó solo al esloveno, puesto que puso a un compatriota por encima del máximo ganador de etapas del Tour de Francia. "Todo el mundo habla siempre de los cientos de victorias de Eddy Merckx, pero también te preguntas contra quién las ganó. Actualmente el pelotón está formado por profesionales muy bien pagados. No, la supremacía de Pogačar y Van der Poel me parece más impresionante que la de Merckx", concluyó.

Cabe recordar, que, Pogacar es bicampeón del Tour de Francia y va por su tercera corona en la edición del 2024.

Danny Nelissen, ciclista neerlandés. (El primero de derecha izquierda con camiseta blanca y naranja). PASCAL PAVANI/AFP

Publicidad



Palmarés de Danny Nelissen:

1990

1 etapa del Tour de Olympia

1992

Gran Premio de Valonia

1 etapa de la Vuelta a Aragón

1 etapa de la Bicicleta Vasca

1993

1 etapa de la Vuelta a Asturias

1995 (como amateur)

Campeón del Mundo Amateur

Tour de Olympia, más 2 etapas

1 etapa del Tour de Valonia

2º en el Campeonato de los Países Bajos en Ruta

Publicidad

1996

2º en el Campeonato de los Países Bajos Contrarreloj

1998

Schaal Sels

1 etapa del Tour de Hesse