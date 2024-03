Egan Bernal contó lo que vivió en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña: podio, ataque de Pogacar y más

El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) , inmerso en la disputa de la Vuelta a Cataluña , valoró que está "mejor" que el año pasado. "Esta misma carrera o la sensación en general es como del cielo a la tierra. Obviamente, siempre se quiere más, pero la verdad es que había venido a esta carrera sin un objetivo en concreto y solo a hacerlo bien", expresó-

'El joven maravilla' aguantó entre los favoritos en las tres jornadas de alta montaña disputadas hasta el momento, pero al igual que los demás, sucumbió ante la superioridad de Tadej Pogacar, en los ascensos finales. Sin embargo, no pierde la esperanza y el nacido en Zipaquirá sueña con algo grande, tal y como lo hizo en O Gran Camiño y en la París Niza .

"Cuando estuve en lo más alto (de la montaña), estar ahí atrás y ver que me sueltan es como: ¡'Pucha', ya quiero otra vez volver a estar luchando por la etapa! La verdad es que es un proceso y, en general, estoy contento con el rendimiento, me siento tranquilo, sentenció Egan Bernal, quien, este sábado 23 de marzo, en la etapa reina, finalizó de segundo.

"No esperaba el podio. Estoy feliz por lo conseguido. Pogacar está a otro nivel, es absurdo intentar irse con él. He podido coger a Mikel Landa, que me ha ayudado mucho. Se lo agradezco. Es otro paso adelante, pero si soy sincero tengo que mantener los pies en el suelo", resumió. Y es que, ahora, se ubica tercero en la clasificación general, a 4' 53''.

Egan Bernal y Mikel Landa, en medio de la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

Egan Bernal calificó de "muy dura" la etapa montañosa de este sábado y, aunque no supo decir si fue la más exigente de su carrera, sí admitió que no se planteó contraatacar cuando Pogacar, vencedor de la jornada y líder de la general, lanzó el ataque definitivo en pleno ascenso a la Collada de Sant Isidre. En sus declaraciones reveló varios detalles.

"Cuando Tadej (Pogacar) atacó ni intenté seguirlo. Me sentía bien y he intentado atrapar a Mikel (Landa). Cuando soplaba el viento en contra, vi que me esperaba y nos ayudamos el uno al otro", sentenció el corredor colombiano. Así las cosas, se espera que este domingo 24 de marzo, en la última etapa de la Vuelta a Cataluña, defienda el podio y vuelva a celebrar.