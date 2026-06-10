La Selección Colombia se instaló en Guadalajara; ya hay aroma de Mundial 2026

La Selección Colombia dejó la ciudad de San Diego, en Estados Unidos, y llegó este miércoles en la noche a Guadalajara, en México, en donde adelantará la última fase de preparación para encarar su participación en el Mundial 2026, en la que se enfrentará en el grupo K a sus similares de Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Después de haber enfrentado en estadounidense a Jordania, a la que se venció por un marcador de 2-0, los jugadores del seleccionado colombiano realizaron un par de sesiones de entrenamiento bajo la atenta mirada del técnico Néstor Lorenzo y ahora se instalaron en tierras 'manitas' con la mira puesta en el duelo del 17 de junio contra los uzbekos.

Ahora, ya en la agenda compartida por la oficina de prensa de la FCF se tienen previstas las práctica en la sede del club Atlas y solamente hasta el 16 de junio se tendrá la rueda de prensa oficial antes del debut mundialista.

En cuanto al estado de los futbolistas se tiene expectativa por ver cómo se encuentra Jhon Córdoba, quien acusó algunas dolencias y venía evolucionando de positiva manera. De resto, el equipo que lideran figuras como Luis Díaz, James Rodíguez, Jefferson Lerma y Luis Javier Suárez, entre otros, se encuentra con buena salud.



Cuál es la nómina de la Selección Colombia para el Mundial 2026

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Arqueros: Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), David Ospina (Atlético Nacional) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Santiago Arias (Independiente-ARG), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Daniel Muñoz (Crystal Palace-GBR) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

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Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Luis Suárez (Sporting-POR), y Luis Díaz (Bayern Munich-GER).

Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial de 2026

17 de junio

Colombia vs. Uzbekistán

9:00 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

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23 de junio

Colombia vs. RD Congo

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9:00 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

27 de junio

Colombia vs. Portugal

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6:30 p.m.

EN VIVO en Gol Caracol y Ditu

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