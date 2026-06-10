Colombia y la ilusión de su séptimo Mundial; con Luis Díaz y James Rodríguez, a la cabeza

La Selección Colombia llega al Mundial 2026 con una generación de alta jerarquía. El combinado 'cafetero' no tuvo problemas en las Eliminatorias sudamericanas y demostró que tiene nivel para soñar. Con James Rodríguez como su principal líder, la 'tricolor' se encomienda en otras figuras, como Richard Ríos, Luis Díaz o Jhon Arias.

El legado de Lorenzo como entrenador no parece tan largo pero su experiencia en el fútbol, tanto como jugador como formando parte de un cuerpo técnico, es inmensa. El argentino conoce a la Selección Colombia y lo que representa disputar una cita orbital ya que fue el asistente de José Pekerman en las ediciones de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Se hizo cargo del equipo en junio de 2022 y rápidamente encontró una línea que rescataba una idea similar a los ciclos de Pekerman. Volvió a llamar a James Rodríguez, pese a que no tenía continuidad en clubes, y apostó por algunos jugadores de menos roce que dieron resultados más que positivos, como Richard Ríos, Jhon Arias, Kevin Castaño y Jhon Durán, entre otros.

En la lista de convocados de Colombia para la Copa del Mundo 2026 están los futbolistas que esperaba todo el país. James Rodríguez jugará su tercer torneo con el cuadro colombiano, igualando el récord de Faryd Mondragón, Freddy Rincón y Carlos 'El Pibe' Valderrama.



Además, también estarán jugadores de enorme calidad como Juan Fernando Quintero o Luis Javier Suárez, aunque todas las esperanzas de la hinchada de la Selección Colombia recaen en Luis Díaz. El extremo viene de hacer una sensacional temporada con el Bayern Múnich y llega al torneo como una de las principales figuras.

Luis Díaz; jugador de la Selección Colombia AFP

Publicidad

Calendario y grupo de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Miércoles, 17 de junio 2026 22:00 - Uzbekistán vs. Colombia(21:00 de Colombia) - Grupo K - Estadio Ciudad de México

Publicidad

Martes, 23 de junio 2026 22:00 - Colombia vs. RD Congo (23:00 de Colombia) - Grupo K - Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026 19:30 - Colombia vs. Portugal(18:30 de Colombia) - Grupo K - Estadio Miami