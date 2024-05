Etapa 13 del Giro de Italia, EN VIVO por Caracol Sports

La etapa 13 del Giro de Italia 2024 tiene como principal problema, los golpes de viento de costado, en un recorrido que es completamente llano y que no debería generar mayores problemas y diferencias entre los favoritos. La jornada será perfecta para que los esprinters saquen a relucir toda su fuerza de piernas y alcancen grandes niveles de velocidad sobre la bicicleta.

Los mejores corredores del mundo se darán cita a las 6:10 a.m. (hora Colombia) en la localidad de Riccione y luego pedalearán rumbo a Cento, con 179 kilómetros por delante. A esta etapa, Tadej Pogacar (UAE) llega como líder de la clasificación general y lo siguen el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) y el británico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).

No olvides sintonizar la emocionante transmisión de Caracol Sports a través de la señal HD2 de Caracol Televisión, a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), así como en el portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ). A las 8:00 a.m. estaremos en nuestra señal principal, ofreciendo una amplia gama de contenidos que incluyen datos relevantes, historias cautivadoras, estadísticas detalladas, voces expertas y mucho más.

No te pierdas la completa cobertura deportiva de Caracol. Georgina Ruiz Sandoval, conocida como 'Goga', ofrecerá narrativas emocionantes; Jhon Jaime Osorio brindará relatos cautivadores, datos intrigantes y una visión de la cultura italiana; mientras que Santiago Botero aportará análisis desde su experiencia como exprofesional del ciclismo.

Pelotón en la etapa 12 del Giro de Italia 2024. Tim de Waele/Getty Images

Publicidad

Desde Italia, nuestro enviado especial Ricardo Orrego estará con los protagonistas para capturar todos los detalles fuera de cámara, recogiendo testimonios y voces de los ciclistas colombianos conocidos como 'escarabajos'.

Es importante destacar que la 'corsa rosa' cuenta con seis colombianos: Daniel Felipe Martínez, Esteban Chaves, Einer Rubio, Nairo Quintana, Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano. Caracol Sports está comprometido en seguir de cerca el rendimiento de los ciclistas colombianos en todo el mundo.