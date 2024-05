Etapa 16 del Giro de Italia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

Tras una jornada de descanso, la edición 107 del Giro de Italia regresa para su última semana de carrera, que estará marcada por tres etapas de alta montaña, dos planas y una de media montaña.

Precisamente, las acciones de la 'corsa rosa' retornarán el martes 21 de mayo, cuando el pelotón de ciclistas afronte un recorrido de 206 kilómetros con paso por tres puertos de montaña de gran exigencia.

Y ahí se esperaba que los favoritos a quedarse con la clasificación general marquen el ritmo de la jornada, la cual también podría ser ideal para los ciclistas que se animen a conformar una fuga.

Por esto, lo invitamos a seguir la etapa 16 del Giro de Italia 2024 desde las 6:30 a. m. por la señal HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Caracol Sports. ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ), mientras que a las 8:00 a. m. comenzará por la señal principal de Caracol Televisión.

Tadej Pogacar y Nairo Quintana, en el frente de carrera de la etapa reina del Giro de Italia 2024 Getty Images

Pero eso no es todo, ya que también podrá seguir el minuto a minuto de la etapa por la página web oficial de Caracol Sports para que no se pierda ningún detalle.

Además, tenga en cuenta que el Team Caracol ofrecerá una transmisión de calidad, con un equipo de expertos, especialistas y apasionados del ciclismo que hará de esta experiencia algo inolvidable. Desde Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, con sus cautivadoras narraciones; Santiago Botero compartiendo sus experiencias; Jhon Jaime 'JJ' Osorio con sus historias y datos intrigantes; hasta Ricardo Orrego, jefe de deportes, como enviado especial en Italia.