'Goga' y un esperanzador análisis de los colombianos que correrán el Giro de Italia 2024

Empieza el Giro de Italia . Desde el sábado 4 de mayo hasta el domingo 26 del mismo mes, se disputará la primera grande del ciclismo de la temporada. Allí, las miradas se centrarán en Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) , quien correrá la 'corsa rosa' por primera vez. Sin embargo, el interés en Colombia se centrará en los seis 'escarabajos' elegidos por sus equipos.

Nairo Quintana (Movistar Team), Einer Rubio (Movistar Team), Fernando Gaviria (Movistar Team), Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), Esteban Chaves (EF Education EasyPost) y Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) representarán al país. Pero eso no es todo, ya que, además de ello, buscarán la manera de ganar etapas y pelear por el tan anhelado título.

Por eso, para tener un concepto más claro de cada uno, en Caracol Sports hablamos con Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, la narradora oficial de nuestras transmisiones y experta en ciclismo. Allí, analizó a los colombianos, explicando cómo llegan y también definiendo sus verdaderos objetivos a lo largo del Giro de Italia , competencia que se le da bien a los nuestros.

Fernando Gaviria (Movistar Team)

"Tiene una oportunidad muy interesante en la primera semana. No ha tenido tantos días de competencia, pero hay que ir calentando las piernas un poco para así tener su oportunidad en la carretera. Después tiene que hacer algo de sacrificio, pensando en el equipo, en mantener las opciones y enfocarse si se da alguna nueva chance para él o los demás".

Fernando Gaviria en ceremonia de premiación de la etapa 1 del Tour Colombia. Getty Images

Publicidad

Einer Rubio (Movistar Team)

"Seguramente, será un ángel de la guarda para Nairo Quintana, a lo largo de las etapas de media y alta montaña. Pero no está casado, necesariamente, con esa tarea. Por lo menos, en la segunda semana, puede tener algo de libertad y más que ya ha demostrado que en las fugas ha ganado etapa y esta no debe ser la excepción. Además, le han dado confianza".

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, participa en la Milán-Turín 2024 Getty Images

Nairo Quintana (Movistar Team)

"Lo importante es que está de regreso a una carrera que le ha dado éxito, donde se siente bien y cómodo. Esperemos que las montañas de la tercera semana sean la mejor opción para una victoria de etapa. La general no es el objetivo, entonces no se preocupen si pierde tiempo, no es porque esté mal, sino que va en busca de libertad y la última semana es opción".

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, se prepara para la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña 2024, este martes 19 de marzo Getty Images

Publicidad

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe)

"Con él estamos muy ilusionados. Llega como 'capo', de gran importancia, un equipo que lo arropará y, además, la fortuna que hay con él es que tiene una buena 'crono', lo que le ayudará y así defender lo que gane en los ascensos. Es muy sólido en la montaña. Ahora, atacar a Tadej Pogacar será difícil , pero tendrá que manejarlo y esperamos verlo en el podio".

Daniel Felipe Martínez, líder de la Vuelta al Algarve, corredor del BORA - hansgrohe. /Getty Images

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates)

"Está comprometido con la primera semana. Ahora, a diferencia de Fernando Gaviria, él aguanta mejor en la montaña. Va a haber terreno donde deberá cuidar a Pogacar y todos saben que él es capaz. Si ya lo ha hecho en otras grandes, por qué en el Giro no. Es una ilusión grande. El escenario de la semana inicial es alentador y tendrá un peso grande en el equipo".

Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano del UAE Team Emirates, en la Vuelta a España 2023 Twitter del UAE Team Emirates

Esteban Chaves (EF Education EasyPost)

"Este año, ha tenido unos días excelentes, es un corredor que está reverdeciendo con inspiración. No es un corredor que ataque simplemente porque hay que estar adelante, es inteligente. Cuando lo hace es porque se siente fuerte y tiene una oportunidad de ganar. Es un batallador de grandes vueltas e Italia ha sido amable con él. Las montañas lo favorecen".

Esteban Chaves, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, fue protagonista en la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images