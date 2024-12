Edwin Cardona: "Las finales no se juegan, se ganan; Nacional va a salir con todo"

Edwin Cardona , figura de Atlético Nacional, fue el jugador que acudió a la rueda de prensa previa al juego de ida de la final de la Copa Betplay 2024. El volante dejó en claro que América de Cali es un rival de peso y que no se puede dar ventajas en estas instancias.

De entrada, Cardona habló sobre el sentimiento que tiene por este encuentro relevante con los 'verdolagas'. "Muy motivado y contento de jugar una nueva final, muy agradecido por disputar un partido de estos con el equipo el cual soy hincha. Lo veo como si me fuera a ganar la primera Copa, con mucha ilusión, mucha hambre, obviamente con ganas de darle una alegría a mi familia, de que me pueda haber campeón con el equipo que me ha dado todo y más que todo por la hinchada que se lo merece", dijo el exAmérica.

Después, al experimentado futbolista le preguntaron por su mayor cambio, tras su salida de Nacional en el 2014. "Mucha madurez, uno va adquiriendo eso durante el tiempo, sabemos que las finales, con respeto, no se juegan, sino que se ganan, uno tiene que salir a ganar. Pero sabemos el rival que tenemos al frente, para lo que significa en el fútbol colombiano, un partido de estos hay que enfrentarlo con la misma responsabilidad de siempre, con seriedad, con humildad y a hacer nuestro trabajo. Esto se divide en dos tiempos, mañana será el primero, en el cual debemos sacar el mejor provecho con nuestra gente, nuestro estadio, e independientemente de todo lo que pueda pasar, todo se define el domingo", comentó.

Edwin Cardona en medio del clásico entre Nacional y Medellín. Foto: @nacionaloficial

Por último, a Cardona le quisieron sacar detalles del planteamiento para este primer juego, pero estuvo astuto y apenas contó cómo fue el proceso y el estudio del partido del DT Efraín Juárez. "El trabajo que se hizo hoy fue importante y me lo reservo porque hay que mostrarlo en la cancha. El profesor nos mostró el video, también lo que vamos a hacer durante el partido y será un lindo espectáculo porque son dos equipos que les gusta jugar al fútbol y los primeros defensas somos nosotros los delanteros. Hay que estar concentrados, no se puede dar ventaja, una milésima de segundo que se dude y te pueden cobrar", concluyó.