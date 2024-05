Tadej Pogacar: "No me he convertido en lanzador, solo quería ayudar a Juan Sebastián Molano"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE), maglia rosa del Giro de Italia, ejerció de lanzador en la recta de meta para su compañero colombiano Sebastián Molano, una labor que consideró gratificante por "ayudar a un amigo".

"No me he convertido en un lanzador, pero Molano hizo un muy buen trabajo para estar al frente al final. No consiguió la victoria, pero el tercer puesto es un buen resultado y estoy feliz por haber ayudado a un amigo", comentó Pogacar en la meta de Nápoles.

Pogacar disfrutará este lunes de la primera jornada de descanso con una ventaja de 2.40 minutos sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora) y 2.58 respecto al galés Geraint Thomas (Ineos), segundo y tercero en la general.

"Tengo una cómoda ventaja antes del primer día de descanso. Es agradable relajarse en Nápoles. Ya hemos visto hermosos paisajes desde el inicio del Giro. Aquí podré comer un poco de pizza y tomar un capuchino para que sea agradable la jornada de descanso. Mañana me olvidaré de la carrera y el martes reanudamos el Giro", destacó.

Clasificación de la novena etapa del Giro de Italia 2024:

1. Olav Kooij (NED/TJV) los 214,0 km en 4 h 44:22. (velocidad media: 45,2 km/h)

2. Jonathan Milan (ITA/LTK) a 0.

3. Juan Sebastián Molano (COL/UAD) 0.

4. Alberto Dainese (ITA/TUD) 0.

5. Danny van Poppel (NED/BOH) 0.

6. Madis Mihkels (EST/ICW) 0.

7. Kaden Groves (AUS/ADC) 0.

8. Andrea Vendrame (ITA/ACT) 0.

9. Davide Ballerini (ITA/AST) 0.

10. Max Kanter (GER/AST) 0.

Palmarés de Juan Sebastián Molano

2016

1 etapa de la Vuelta a la Comunidad de Madrid

1 etapa de la Vuelta a Colombia

4 etapas del Clásico RCN

2017

2 etapas de la Vuelta al Alentejo

3.º en el Campeonato Panamericano en Ruta Medalla de bronce

2018

Campeonato Panamericano en Ruta

2 etapas Vuelta al Valle del Cauca5

3 etapas de la Vuelta a Colombia

2 etapas del Tour de Xingtái

Tour de China I, más 1 etapa

1 etapa del Tour de China II

2 etapas del Tour del Lago Taihu

2019

1 etapa del Tour Colombia

2020

3 etapas del Tour Colombia

2021

2 etapas de la Vuelta a Burgos

2 etapas del Giro de Sicilia

2022

1 etapa de la Boucles de la Mayenne

1 etapa de la Vuelta a España

2023

1 etapa del UAE Tour

Gran Premio de Denain

1 etapa de la Vuelta a Burgos

1 etapa de la Vuelta a España

1 etapa del Tour de Guangxi