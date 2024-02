Harold Tejada, tras ganar en el Tour Colombia: "Primera vez que ganó en World Tour, no me las creo"

Una jornadas apasionante y emocionante, en eso se resume lo ocurrido en la etapa 2 del Tour Colombia. Todo esperan las acciones en la montaña, pero el final al sprint en Santa Rosa de Viterbo. Con un grupo sin ningún especialista 100% experto en la materia, el que se impuso sobre los demás fue el huilense Harold Tejada.

Tejada cruzó la meta y las lagrimas aparecieron en su rostro. La felicidad era absoluta y en medio de eso tomó fuerzas para dar su balance sobre el triunfo que consiguió. "Es la primera vez que gano en el World Tour todavía no me las creo. En los planes no estaba ir en la fuga, empezaron los ataques, intentamos estar ahí y hubo muchos cortes. Traté de guardarme todo el día, en la poca experiencia que he tenido en Europa aprendí que toca guardar. Al final nos descontaron tiempo, pero pudimos ganar la etapa que es lo importante para el equipo", dijo de entrada el del Astana.

Con una fuga que al final vio sus frutos, no había de otra que trabajar en equipo y jugársela en los metros definitivos. "Sí hablábamos y todos nos poníamos de acuerdo que era lo importante, una que otra vez ninguno tiraba o jalaba. Al final el grupo estuvo bueno y fue una batalla al Sprint y ganamos", explicó el ciclista nacido en Pitalito, Huila.

Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), nuevo líder del Tour Colombia 2024, tras la etapa 2 Getty Images

Y es que Tejada también se vio conmovido, puesto que en los próximo días será padre. "Esto va dedicado a mi familia, a mi esposa, no ha sido fácil. Ganar ahorita es algo muy bonito y lo he venido esperando hace mucho tiempo, el equipo al final siempre quiere resultados y hacerlo acá es muy bonito. Esta mañana me levanté con ganas de ganar, obviamente quiero ganar en la etapa del Alto del Vino, pero todas las victorias son bienvenidas y a disfrutar este momento", reveló el corredor.

Publicidad

Luego de la emoción inicial, el pedalista también contó que dentro del equipo presentían que podían dar el golpe en Santa Rosa de Viterbo. "Mañana (jueves) va a hacer una etapa bastante dura y faltan muchas etapas. Ayer queríamos ganar con Mark Cavendish y no se dio y, le dijimos, 'hoy ganamos los escaladores' y se dio", concluyó.

Cabe recordar, que, la próxima etapa del Tour Colombia será este jueves en un circuito dentro de la ciudad de Tunja, con un recorrido de 141,9 kilómetros.