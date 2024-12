"Nacional es fuerte en Medellín, pero América es un equipo grande y con prestigio"

América de Cali visitará este jueves a Atlético Nacional por el partido de ida de la final de la Copa Betplay 2024 y en la rueda de prensa previa, Jorge 'Polilla' Da Silva, director técnico de los 'escarlatas', analizó este encuentro clave por un título.

De entrada, el estratega uruguayo se refirió a cómo le cambio la cara al equipo cuando arribó en antes de este semestre. "Nosotros llegamos en medio de una situación difícil al América, no había clasificado ni siquiera los ocho en el semestre anterior, con un grupo que estaba muy golpeado, tocó recomponer, se hizo de muy buena manera, se hizo buen campeonato, se clasificó para las finales, clasificamos a la final de esta Copa que estábamos en deuda con eso. Lograr un título hace que todo se vea mucho mejor, queremos hacerlo porque sería el primer equipo en la historia del club que gana esta Copa", dijo de entrada.

Luego, 'Polilla' habló sobre cómo enfrentar este primer duelo que será de visita en el Atanasio Girardot. "Son dos partidos que obviamente serán diferentes, estamos enfocados en el de mañana porque si bien hay 90 minutos más, un resultado puede hacer que quede condicionado el segundo juego. Estamos enfocados, sabiendo el rival que vamos a enfrentar, sabemos lo que jugar acá en Medellín, pero hay que tener en cuenta que América es un equipo grande y tiene jugadores de categoría, prestigio, que han sido campeones en el fútbol colombiano y que están preparados para este tipo de partidos", sentenció el entrenador charrúa.

Jorge 'Polilla' Da Silva, director técnico de América de Cali, en partido de la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Acto seguido, al DT le consultaron sobre cómo hacer que América vuelva jugar como lo hizo en la primera fase de la liga, en la cual fue protagonista, clasificando anticipadamente a las instancias semifinales. "Sí es verdad que en los cuadrangulares no conseguimos los resultados para llegar a la final. Como entrenador tengo que evaluar lo que el equipo hizo en cancha y no estuvimos tan alejados de lo que fue el todos contra todos. Sí tuvimos algunas falencias y eso nos costó muy caro y fue sobre todo el tema de la definición", reflexionó.

Por último, Da Silva dijo si levantar este trofeo quita la espina de lo ocurrido en cuadrangulares. "Nosotros no hemos hablado de revancha, sino de conseguir un título. No nos dio para poder disputar la final de la liga, estamos en la final de la Copa. Hay ilusión de alcanzar ese objetivo, no es revancha, son dos torneos diferentes", concluyó.