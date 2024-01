Reconocido analista de ciclismo no le cree a Remco Evenepoel: “No tiene con qué ganar el Tour”

El Tour de Francia 2024 promete ser uno de los más emocionantes en los últimos años y esto gracias a las grandes figuras que estarán presentes en la línea de salida en Florencia; Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic y Remco Evenepoel son los principales hombres que engalarán la competencia y protagonizarán una lucha por el título de la ‘Grande Boucle’.

Justamente, Evenepoel hará su debut en la carrera más importante del mundo y espera volver a darle una alegría a Bélgica, que ya lleva varias décadas sin tener un campeón de la carrera por etapas más importante del mundo.

Sin embargo, desde varios sectores aún no se cree que el pedalista del Soudal-QuickStep sea capaz de seguirle el paso a los mejores vueltómanos del circuito. Las dudas hacia él en las competencias de 21 etapas no se han despejado, a pesar de que ya se coronó campeón de la Vuelta a España 2022.

Una de las principales razones para dudar de su nivel en las grandes fue el rendimiento mostrado en la ronda ibérica de 2023, cuando desfalleció en la segunda semana y no pudo seguir peleando por la clasificación general. En el Giro de Italia estaba teniendo una buena primera semana, pero el COVID lo obligó a abandonar.

El analista francés Cyrille Guimard fue el último que alzó la mano y opinó sobre el panorama que tiene el próximo Tour de Francia y no tuvo grandes esperanzas sobre el belga: “Lo siento, pero Remco Evenepoel no tiene derecho a hablar así. Hoy, él no se da los medios para ganar un gran Tour. Como lo vi en la Vuelta a España el año pasado, no puede competir con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard”.

Habrá que esperar cómo se desarrolla la temporada para Evenepoel, quien ya anunció a detalle su calendario con la participación en la París Niza, la Vuelta al País Vasco, la tríada de las Ardenas, el Critérium del Dauphiné, el Tour de Francia y la prueba de fondo y contrarreloj en los Juegos Olímpicos de París.

Guimard siguió opinando de la situación del Quick-Step y tampoco mostró buenas sensaciones hacia Julian Alaphilippe, quien se concentrará en el Giro de Italia, donde buscará victorias de etapa en la montaña y en terrenos quebrados.

“Juzgaremos según las pruebas, pero no estoy seguro de que Julián vuelva a su nivel de hace tres años”, concluyó el analista.