Mark Cavendish y su bicicleta conmemorativa por sus 35 victorias en el Tour de Francia

La jornada del miércoles 3 de julio quedará para siempre en la memoria de Mark Cavendish , quien no solo ganó al esprint, sino que consiguió su victoria número 35 en el Tour de Francia, batiendo el récord del histórico Eddy Merckx. Más allá de la celebración y emoción, uno de los detalles más destacados fue la bicicleta que Astana le dio al británico.

Este jueves, la cuenta oficial del Tour de Francia reveló la cicla con la cual tomó la partida Cavendish. Se trata de una triestina wilier de color blanco con detalles muy finos. El primero que se ve fácilmente es el 35 en número romanos, dando cuenta de la cifra del registro. Y el otro son las letras del nombre del pedalista que le da mucha elegancia.

De esta manera, Cavendish no solo estrena récord sino también una lujosa bicicleta en la sexta jornada del Tour de Francia 2024.

¿Qué dijo Mark Cavendish, tras batir el récord en el Tour de Francia?

"Es difícil comprender este éxito, pero hemos trabajado para conseguirlo y, como equipo, hemos hecho todo lo posible para lograrlo. Tenemos un equipo increíble, y yo tengo compañeros increíbles. A lo largo no sólo de este Tour de Francia, sino de todo este tiempo, he sentido el inmenso apoyo de todo el equipo, y hoy tenemos el momento de celebrar juntos este éxito. Estoy muy contento de formar parte del equipo Astana Qazaqstan, donde he encontrado amigos y, esencialmente, una familia increíble. Hoy, el equipo ha estado magnífico, todo se ha hecho a la perfección, y he conseguido ganar. Yo creía en el éxito, pero lo principal es que el equipo creía en el éxito, estábamos en la misma onda y teníamos un objetivo común. Recibí el máximo apoyo, y trabajamos con determinación para lograr el objetivo que hemos alcanzado hoy".