Tadej Pogacar y la enfermedad que tuvo, previo al Tour de Francia: ¿Peligró su participación?

Tadej Pogacar , gran favorito al triunfo en el Tour de Francia, reveló este jueves que tuvo covid-19 hace diez días, pero dijo sentirse "plenamente recuperado", a dos días de la salida de la principal cita ciclista en Florencia (Italia).

"Caí enfermo hace diez días. Tuve COVID, fue un pequeño momento de duda, pero me he repuesto bien y estoy plenamente recuperado", declaró el esloveno durante una conferencia de prensa en Florencia.

"No fue muy mal. Solo fue un resfriado, que pasó bastante rápido", relató. "El COVID ya no es tan virulento como antes, sobre todo si ya has tenido el virus anteriormente. Lo tuve una vez, puede que dos, no me acuerdo", añadió.

El campeón del Tour en 2020 y 2021 cayó enfermo durante una concentración de entrenamiento en Isola 2000, en Francia. Paró su actividad "un día completo antes de retomar la bicicleta, primero en interior y luego ya al aire libre".

Otro contratiempo perturbó su preparación, que por lo demás consideró "perfecta": el fallecimiento de su abuelo. Viajó por ese motivo a Eslovenia, para asistir al funeral.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates, gran favorito a ser campeón del Tour de Francia 2024 AFP

Segundo en los dos últimos años, por detrás del danés Jonas Vingegaard, el esloveno de 25 años aspira a convertirse en el primero en conquistar el doblete Giro-Tour el mismo año desde que lo hiciera Marco Pantani en 1998.

Dominó ampliamente a sus competidores en el Giro de Italia, que ganó con casi diez minutos de ventaja, mientras que sus principales rivales, Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic seguían convalecientes de lesiones por caídas.

"El doblete Giro-Tour es difícil de conseguir. Supone un gran desafío, pero estoy listo para afrontarlo", sentenció Tadej Pogacar este jueves.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno y líder del UAE Team Emirates para el Tour de Francia 2024 AFP

Vingegaard, sin Kuss

Para Vingegaard, estar en el Tour de Francia "es una victoria en sí misma" y "el resto es ya un añadido", según dijo el danés este jueves, tras dejar atrás sus fracturas en la clavícula, las costillas y un neumotórax en una caída "realmente terrible" en la Vuelta al País Vasco.

Vingegaard no podrá contar con su primer lugarteniente en la montaña, Sepp Kuss, que es baja, ya que no está lo suficientemente recuperado tras infectarse de covid.

Varios corredores han contraído el coronavirus en las últimas semanas, como el francés David Gaudu, recuperado, y el británico Tao Geoghegan Hart, baja.

Al contrario que Tadej Pogacar, Vingegaard o Roglic, el belga Remco Evenepoel se presentó en su intervención ante los medios con una mascarilla.

Tadej Pogacar, líder del UAE Team Emirates, ovacionado en el Tour de Francia 2024 AFP

"No quiero revivir lo mismo que viví el año pasado en el Giro, quiere ser prudente", declaró el corredor flamenco, que en 2023 tuvo que abandonar la ronda italiana por el virus cuando iba líder.

Evenepoel, que en la caída de la Vuelta al País Vasco sufrió fracturas en la clavícula y el omóplato, apunta a "una victoria de etapa" y a "terminar lo más alto posible en la clasificación general", pero sin meterse "ninguna presión".

"Sabemos que el covid está regresando. Estamos atentos a retomar la costumbre de las medidas barrera, aunque los reflejos los hayamos perdido un poco. Estamos ante el principal evento de la temporada", comentó el mánager del equipo Decathlon-AG2R La Mondiale, Vincent Lavenu.