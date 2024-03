Último kilómetro de la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña: Tadej Pogacar fue sorprendido en el final

El australiano Nick Schultz (Israel-Premier Tech) ganó la primera etapa de la Vuelta a Cataluña al esprint por delante del gran favorito Tadej Pogacar, este lunes en San Feliu de Guixols, en la Costa Brava.

Tras saltar en solitario a un kilómetro de la meta, el corredor de 29 años fue capaz de resistir el regreso del esloveno, que lanzó el esprint un poco tarde .

"A 500 metros, miré alrededor y decidí irme, pero me sorprendió que no hubo contraataque", declaró Schultz en Eurosport. "A 100 metros de la meta no me lo creía, incluso sobre la línea, cuando había ganado", añadió.

Tercero en la Milán-San Remo el sábado, Pogacar, doble vencedor del Tour de Francia, se había llevado dos segundos adicionales en la bonificación de un esprint intermedio. El martes podrían llegar sus primeros ataques de verdad.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), uno de los grandes favoritos a ganar la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

A sus 25 años, el 'Caníbal' esloveno afronta la Vuelta a Cataluña como rampa de lanzamiento al Giro de Italia, donde iniciará el reto de convertirse en el primer ciclista desde Marco Pantani en 1998 en ganar el mismo año la ronda italiana (4-26 mayo) y el Tour de Francia (29 junio-21 julio).

A destacar también de esta primera etapa, la caída que se produjo justo antes del esprint, en la que se vieron involucrados el colombiano Egan Bernal (Ineos) y dos ciclistas del Bahrain Victorious, el italiano Damiano Caruso y el neerlandés Wout Poels.

Sus respectivos equipos anunciaron horas después de la llegada que estarán presente en la salida de la segunda etapa, el martes.