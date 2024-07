Carlos Alcaraz reaccionó a Rafael Nadal llevando la antorcha de los Juegos Olímpicos 2024

Carlos Alcaraz sacó adelante, por la vía rápida, su debut olímpico, contra el libanés Hady Habib, al que ganó en una hora y doce minutos para situarse en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París 2024 , que tuvo a Rafael Nadal , como la sensación en la ceremonia de inauguración.

El ganador de cuatro Grand Slam señaló que la presencia de Nadal con la antorcha en la mano fue "un momento superbonito". "Como con Zidane. Fue el momento de la ceremonia olímpica. Fue especial, bonito, para todos los españoles ver a Rafa llevar la antorcha. Ha sido increíble", indicó Alcaraz, que ganó por 6-3 y 6-1 al libanés.

El murciano disfruta de sus primeros Juegos Olímpicos, pero no pudo asistir a la ceremonia de inauguración como le hubiera gustado.

"Son momentos difíciles que tienes que aceptar. Obviamente, lo primero es lo primero. En principio me dijeron que iba a durar muchísimo más de lo que duró. Me dijeron mis compañeros que iban a llegar a la una de la mañana más o menos y entonces dije que me quedaba porque tenía dos partidos. Al final vinieron algo antes, pero aun así estamos concentrados en intentar estar tranquilos para estar hoy a un nivel óptimo para jugar individual y dobles", reconoció el jugador de El Palmar, de veintiún años.

Carlos Alcaraz, tenista español en acción de partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 AFP

El estreno olímpico del ganador de Roland Garros y Wimbledon fue contundente. Ganó con autoridad. "He tenido muy buenas sensaciones, muy buen nivel. Después de Wimbledon, en otra superficie, siempre es complicado, pero la verdad es que me he encontrado muy bien; hay detalles que tengo que mejorar, me ha costado pero es normal. Creo que conforme juegue más y más tiempo y horas de competición las iré cogiendo", asumió Carlos Alcaraz.

El tenista español disfrutó del ambiente en unos juegos. "Es un ambiente diferente, con muchas banderas que no estamos acostumbrados en los torneos y la verdad es que la energía que se vive es totalmente diferente y especial. Ha sido una experiencia muy bonita la que he tenido y tengo ganas de jugar otro partido para verlo", apuntó.