Día 16 de Juegos Olímpicos de París 2024 por Caracol Sports: horarios y deportes, EN VIVO

Los Juegos Olímpicos de París 2024 siguen llenándonos de emoción, y domingo 11 de agosto no será la excepción con el cierre. Ya son pocas las disciplinas estarán en juego, y los atletas colombianos también buscarán destacar y ser protagonistas. No se pierda ningún detalle y sintonice Caracol Televisión y Caracol Sports.

Las competencias comenzarán a las 1:00 a.m. (hora de Colombia) y se extenderán hasta las 10:30 a.m. Todos los detalles de estos eventos se podrán ver en la señal principal y HD2 de Caracol Televisión, así como en el Portal web de Caracol Sports, a partir de las 5:00 a.m.

Dado que los colombianos participarán, les llevaremos cada detalle con las mejores narraciones y análisis precisos. Angie Orjuela en el maratón; Tatiana Rentería, en la lucha; Kevin Quintero, Cristian Ortega y Martha Bayona, en ciclismo de pista, son los deportistas de nuestro país que estarán en acción.

Cabe recordar, que, hasta el momento Colombia solo ha ganado tres medallas en París 2024 gracias a las platas conseguidas por Ángel Barajas, en la barra fija de la gimnasia artística; y Yeison López y Mari Sánchez, en levantamiento de pesas.

Hora y donde ver la jornada 16 de los Juegos Olímpicos de París 2024, por Caracol Sports:

Fecha: domingo 11 de agosto

Hora: 5:00 a.m. - 6:00 a.m.

Deportes: ciclismo de pista y lucha.

Transmisión: señal principal y HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Caracol Sports.

Cristian Ortega, ciclista colombiano. THOMAS SAMSON/AFP

Juegos Olímpicos de París 2024 - DIA 16 (DOMINGO 11 DE AGOSTO)

5:00 a.m. - 5:30 a.m.

LUCHA

DEPORTISTA COLOMBIANA: TATIANA RENTERÍA

5:00 a.m. - 6:00 a.m.

CICLISMO DE PISTA

DEPORTISTAS COLOMBIANOS: KEVIN QUINTERO, CRISTIAN ORTEGA Y MARTHA BAYONA