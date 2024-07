Flor Denis Ruiz confía en lograr su primera medalla olímpica en París 2024

La lanzadora de jabalina Flor Denis Ruiz está feliz de ser abanderada de Colombia este viernes en la apertura de los Juegos de París 2024 y, tras la espina de Tokio, que se perdió por lesión, viene con un objetivo claro: ganar su primera medalla olímpica.

"Me siento bien, con ganas de competir, con esa energía positiva", dice en una entrevista con AFP en la Villa Olímpica la vigente subcampeona del mundo, con una marca de 65,47 metros el año pasado en Budapest.

Junto con el ciclista Kevin Quintero, la atleta de 33 años lucirá la bandera de Colombia en la ceremonia de apertura a lo largo del río Sena.

La de París es su tercera cita olímpica, tras haber participado en Londres-2012 y Rio de Janeiro-2016, donde alcanzó la final y quedó novena con una marca de 61,54 metros.

En Tokio, hace tres años, no pudo estar por una lesión de hombro, "esa medalla, cómo me la quitaron", recuerda todavía con un toque de amargura. Y ahora viene a París "al 100%" acompañada de su entrenador, el cubano Ramón Breto, y con el sueño de lanzar la jabalina a 70 metros de distancia.

Eso sí, las molestias en el manguito rotador la obligaron, por prudencia, a parar dos semanas recientemente y perderse este mes la Liga de Diamante en Mónaco.

"Tenía mucha carga muscular", dice señalándose el hombro derecho, pero "hace una semana que me recuperé, y ya no me duele más al lanzar. Hace dos días lancé arriba de 60, bien, cómodo, probándome", dice la atleta refiriéndose a estos días pasados de preparación en Mulhouse, en el este de Francia.

"Desde Budapest estamos trabajando, he mejorado mucho", afirma.

Flor Denis Ruiz durante prueba de lanzamiento de jabalina. AFP

Un estilo "rudo"

En Colombia, Flor Denis Ruiz entrena con su paisano Luis Carlos Lucumí en Palmira, en su natal Valle del Cauca, y con Breto cuando va al extranjero y ocasionalmente en estadías en Ecuador.

La colombiana llega muy motivada no sólo por la medalla de plata en el Mundial de Budapest, sino también por su triunfo en el Iberoamericano de atletismo que se disputó en Cuiabá (Brasil) el pasado mayo, donde estableció una marca de 66,70 metros, récord sudamericano.

Igualmente fue oro en los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 con una marca de 63,10 metros, y campeona de los Juegos Suramericanos de Asunción de 2022.

Define su estilo como rudo -"soy una persona más de fuerza que de técnica"-. Y considera como sus mayores rivales en París a la australiana Little MacKenzie, bronce en Budapest con 63,38 metros, y a la japonesa Haruka Kitaguchi, que conquistó el oro en esa misma cita con un lanzamiento de 66,73 metros.

"La medalla, el objetivo es la medalla", insiste.

En Budapest, Ruiz fue la segunda mujer colombiana en subir al podio del atletismo mundialista después de Caterine Ibargüen, que en el triple salto consiguió cinco metales (dos oros, una plata y dos bronces).

La vallecaucana es la mayor de ocho. Dos hermanas suyas han practicado también el lanzamiento de jabalina, a nivel nacional. Un legado personal del que presume la abanderada.

"Uno motiva a sus otros hermanos, a ser grandes, a tener buenos pensamientos, a inculcarse en el deporte (...) uno le da ejemplos a ellos. Todo lo que hago, mis hermanos lo van a ver, y de ahí se pueden motivar".