Flor Denis Ruiz se clasificó a la final del lanzamiento de jabalina, en Juegos Olímpicos

Una de las grandes esperanzas que tiene Colombia para conseguir medalla en los Juegos Olímpicos es con Flor Denis Ruiz, en el lanzamiento de jabalina y en la ronda de clasificación, no decepcionó y accedió a la ronda final.

Ruiz Hurtado solo necesitó un lanzamiento para conseguir un cupo entre las finalistas, luego de conseguir un sólido registro de 64.40m, por encima de los 64 metros que era la marca mínima para clasificar de forma directa.

Al final de la clasificación, la vallecaucana se ubicó en la tercera posición y el mejor puntaje lo tuvo la polaca Maria Andrejczyk, que alcanzó los 65.52 metros. La croata Sara Kolak terminó segunda, con 64.57 metros.

"Ese era el objetivo, yo le dije al profesor que todo teníamos que estar por encima de 64 metros. Todos entrenamos fuerte y para mejorar. Tenía más nervios de la clasificación que de la final. Tdo es gloria a Dios, estoy lanzando muy bien", fueron las palabras que le dio Ruiz Hurtado.

Flor Denis Ruiz, atleta colombiana.

"Me sentí super bien y relajada. Me frené un poco a la hora de lanzar y no me esperaba el resultado, fue una gran sorpresa. A la hora de hacer mi lanzamiento, pensé en mi país. Ya dimos el primer paso por esa medalla", agregó la nacida en Pradera, Valle del Cauca.

Flor Denis Ruiz no era la única colombiana en participación, sino que también se presentó María Lucelly Murillo, quien no alcanzó a meterse entre las finalistas. Con un registro de 60.38, alcanzó su mejor marca de la temporada, pero no fue suficiente para ponerse entre las 12 mejores del día.

¿Cuándo es la gran final del lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos?

Flor Denis Ruiz irá por su medalla en París 2024, el próximo sábado 10 de agosto, a partir de las 12:30 de la tarde -hora Colombia- en el Stade de France. Recuerde que esta y todas las pruebas de colombianos se podrán observar por Caracol Sports EN VIVO y EN DIRECTO.