¿A cuantos puntos quedó David Alonso del liderato de la clasificación general del Moto3?

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso ha sumado una nueva victoria en el Gran Premio de Francia tras un increíble final de carrera. Alonso partía desde la pole, pero en las primeras vueltas se ha visto superado por varios pilotos. El joven colombiano ha sabido mantener la calma en una carrera que ha transcurrido en un grupo muy numeroso y ha tirado de estrategia para mostrar sus cartas al final de la prueba.

A falta de tres giros, el piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha hecho un doble adelantamiento a Dani Holgado y a Collin Veijer con el que se ha puesto primero. Holgado le ha devuelto el adelantamiento, pero en la última vuelta Alonso ha recuperado la cabeza de carrera para sumar su tercer triunfo de la temporada. Holgado, que ha liderado gran parte de la prueba, ha terminado segundo y Veijer, tercero. Con este triunfo, Alonso recorta la distancia con Holgado en la clasificación general y se queda a solo un punto del líder del Mundial. Además, el CFMOTO Gaviota Aspar Team es el nuevo líder de la clasificación de equipos.

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team Joel Esteban ha brillado en la carrera del Gran Premio de Francia y ha logrado el mejor resultado de su trayectoria en Moto3. El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha remontado desde la decimosexta hasta la cuarta posición. El catalán ha mostrado un gran ritmo durante toda la prueba que le ha permitido llegar a las posiciones delanteras y ha terminado a poco más de dos décimas del podio. Esteban ha sido el mejor debutante en Le Mans y se coloca como tal en la clasificación general, en la que ocupa la octava plaza.

“Tenía grabada la caída de Jerez y he preferido mantener la calma en las primeras vueltas. No quería estar muy delante y así he podido aprender de mis rivales. He afrontado la carrera de una manera más tranquila y a falta de tres vueltas quería tirar, pero hemos tenido una bonita batalla con Holgado. Hemos luchado hasta el final y tenía claro que, en este circuito, había que liderar la última vuelta”, dijo Alonso sobre su triunfo en Le Mans.

David Alonso, piloto colombiano. Aspar Team.