Aryna Sabalenka realizó una pirueta que dejó 'boquiabierto' a todos en el US Open 2024

La bielorrusa Aryna Sabalenka, que se proclamó este sábado campeona del Abierto de Estados Unidos, aseguró que llevarse el título del 'grande' neoyorquino siempre había sido una de sus metas en el tenis.

"Dios mío, no tengo palabras ahora mismo. Tantas veces pensé que estaba tan cerca de conseguir el título del US Open, que siempre ha sido uno de mis sueños. Finalmente, he conseguido este hermoso trofeo y significa mucho para mí", afirmó a pie de pista.

Número 2 del mundo, Sabalenka se impuso a la estadounidense Jessica Pegula, que ocupa la sexta posición del ránking, por 7-5 y 7-5 en una hora y 53 minutos.

Este es el tercer 'grande' en su carrera para la de Minsk y su primer US Open, lo que supone una reivindicación para ella, puesto que el año pasado perdió la final en Flushing Meadows ante la estadounidense Coco Gauff (n.3).

Sabalenka aseguró que han sido "dos semanas muy difíciles" de competición en la Gran Manzana y se mostró "más que segura" de que Pegula, que debutaba esta tarde en la final de un 'major', ganará en algún momento un 'Grand Slam'.

"En el segundo set, honestamente estaba rezando para conseguir esta victoria...", bromeó en referencia a un tramo en el que Pegula estuvo cerca de forzar la tercera manga.

Sobre sus decepciones en años anteriores en Nueva York (esta era su cuarta semifinal seguida), Sabalenka dijo que se mantuvo firme en sus convicciones y sus posibilidades.

"Va a sonar manido, pero se trata de no rendirte con tus sueños, de seguir intentándolo y seguir trabajar duro. Si realmente trabajas duro y sacrificas todo por tu sueño, algún día lo vas a conseguir. Estoy superorgullosa de mí. Nunca lo digo, pero realmente estoy superorgullosa de mí y de mi equipo", dijo.

Aryna Sabalenka, jugadora de tenis profesional bielorrusa, celebra su victoria en el US Open 2024 AFP

"Son como mi familia. No me puedo imaginar mi vida tenística y mi vida personal sin ustedes. Los quiero mucho, gracias por ser como sois", agregó en referencia a su equipo antes de recoger el trofeo y el premio de 3,6 millones de dólares que entrega el US Open.