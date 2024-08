Así quedó el ranking ATP, en el inicio del US Open y tras la sanción a Jannik Sinner

Jannik Sinner mantiene el número 1 de la ATP en la clasificación del circuito masculino de tenis publicada este lunes, apenas unas horas antes de que comience en Nueva York el US Open , último Grand Slam de la temporada.

Pese a perder 400 puntos la semana pasada por su doble positivo a un esteroide anabolizante en marzo, caso por el que fue absuelto al considerarse una contaminación involuntaria, Sinner cuenta con una holgada ventaja al frente de la ATP: 1.900 puntos sobre Novak Djokovic y 2.000 más que Carlos Alcaraz.

Eliminado en octavos de final en Flushing Meadows el año pasado, el italiano tiene una gran oportunidad de sumar muchos puntos en Nueva York, teniendo en cuenta que Djokovic defiende corona y que Alcaraz llegó a semifinales en la última edición.

En caso de título para Sinner (vencedor del Abierto de Australia) o de Alcaraz (ganador en Roland Garros y Wimbledon), Djokovic cerraría el año sin títulos de Grand Slam por primera vez desde 2017.

Carlos Alcaraz, tenista español, en medio de las semifinales del US Open 2023 AFP

Publicidad