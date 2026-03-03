Síguenos en:
A 100 días del Mundial 2026; crisis, incertidumbre e inseguridad para los aficionados

A 100 días del Mundial 2026; crisis, incertidumbre e inseguridad para los aficionados

De la Copa del Mundo ya se habla a días de su inauguración; siendo la crisis política e inseguridad en uno de los países sede, los dos temas que más incertidumbre generan para todos.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
