En Getafe hubo 'venganza' contra Vinícius Júnior: "Él no tiene que venir a provocar"

En cuanto concluyó el partido que el Getafe ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-1), Allan Nyom fue a buscar a Vinícius Júnior para recordarle el episodio que protagonizaron ambos en el choque de ida del Coliseum: el resultado, una tangana como final de fiesta a una derrota dolorosa para los hombres de Álvaro Arbeloa.

Nyom no tardó ni unos segundos en acercarse al atacante brasileño para 'dedicarle' la victoria provocando un visible enfado de su rival, a quien José Bordalás y sus ayudantes trataron de calmar. En la trifulca también aparecieron Militao, Ceballos y Asencio para intentar defender a Vinícius, quien meses antes también tuvo un encontronazo con el jugador del Getafe.

En el partido del Coliseum, el Real Madrid ganó por un ajustado 0-1 y fue clave una expulsión, precisamente la de Nyom, que abandonó el terreno de juego a los 30 segundos de sustituir a Kiko Femenía en el minuto 77 por una entrada muy dura sobre el brasileño.

Vinícius, en cuanto Nyom vio la cartulina roja, se acercó a Bordalás para lanzarle un mensaje irónico: "Muy buen cambio". Eso no gustó nada al técnico del Getafe, que después en rueda de prensa, y previa tangana sobre el césped, lamentó la actitud del jugador del Real Madrid.



"Vinícius se ha dirigido a mí diciéndome: 'Muy buen cambio'. Luego ha venido Bellingham a decirme algo y le he dicho que juegue y que no hable tanto. Vinícius no tiene que venir a provocar y a decirme 'muy buen cambio'", narró en octubre Bordalás tras el final del partido.

Las tornas cambiaron y Nyom no desaprovechó la ocasión para contestar a Vinícius. El golazo del uruguayo Martín Satriano y la férrea resistencia del Getafe, permitieron una victoria del Getafe en el Bernabéu 18 años después.

Nyom no olvidó la frase de Vinícius y celebró los tres puntos que consiguió su equipo ante el brasileño, a quien no le gustó nada la acción del veterano jugador azulón en el segundo encontronazo del curso entre ambos y al que después volvió a referirse Bordalás: "Nyom estaba reprochando y le dije que no dijera nada. No tiene importancia".