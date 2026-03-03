Síguenos en:
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se preparan para el 'último baile' en un especial Mundial 2026

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se preparan para el 'último baile' en un especial Mundial 2026

Tanto el argentino como el portugués, se prepara para una nueva cita orbital, que podría ser la última. Para el 'luso', esta es la gran oportunidad de levantar dicho trofeo.

Por: EFE
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían jugar su última Copa del Mundo, el 2026.
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían jugar su última Copa del Mundo
Foto: AFP.

