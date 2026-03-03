Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, se preparan para el 'último baile' en un especial Mundial 2026

Este martes faltan cien días para el arranque del Mundial más grande de siempre, con 48 selecciones citadas en Estados Unidos, México y Canadá con la Copa del Mundo en juego, en el que será el último baile de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, el primero de Lamine Yamal al mando de España y un nuevo enorme desafío para Kylian Mbappé.

Un total de 48 selecciones competirán del 14 de junio al 19 de julio en Norteamérica. Del partido inaugural del estadio Azteca a la gran final del MetLife de Nueva Jersey, FIFA celebrará unl Mundial gigantesco, con 104 partidos organizados en 16 escenarios distintos, entre México, Estados Unidos y Canadá.

Será, con toda probabilidad, el último baile de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, que llegarán a la cita mundialista respectivamente con 39 y 41 años tras dominar el fútbol en los últimos veinte años y reunir un total de 82 títulos en sus vitrinas.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido entre Barcelona y Real Madrid AFP

La última imagen de la Copa del Mundo es la de Messi levantando el anhelado Mundial, la guinda a una carrera de leyenda alcanzada en Catar tras la vibrante final contra la Francia de Mbappé decidida en la tanda de penaltis.



Era el último gran título que le faltaba, y el más importante. Se quitó un peso de encima que le perseguía desde la final mundialista perdida en 2014 contra Alemania y, con otro Balón de Oro, dejó el fútbol europeo para revolucionar el mundo del 'soccer' en la MLS, con la camiseta del Inter Miami.

Publicidad

Su DNI indica 38 años, pero sigue siendo uno de los jugadores más decisivos del mundo. Le ha dado tiempo de ganar otra Copa América con Argentina, en Estados Unidos en 2024, y de entregar al Inter Miami el título de la MLS en la última temporada.

Selló 29 goles y 19 asistencias en la última campaña en Miami, donde compite al lado de su amigo Luis Suárez y tiene a su compatriota Javier Mascherano en el banquillo. Acaba de ser nombrado mejor jugador de la última jornada en la MLS.

Publicidad

El Mundial también será la última oportunidad para Cristiano Ronaldo, el hombre con el que Messi protagonizó la rivalidad futbolística más intensa de siempre.

CR7 cumplió 41 años el pasado 5 de febrero, su tercer cumpleaños como jugador del Al Nassr de la liga saudí, donde firmó un contrato dorado y donde sigue rozando un gol de media por partido.

Cristiano Ronaldo, capitán de Al Nassr, falló un penalti y se lesionó contra Al Feiha, en la Liga de Arabia Saudita Getty Images

Su última imagen en un Mundial fue entre lágrimas, en el túnel de vestuarios del 'Al Thumana Stadium de Doha tras la derrota 0-1 de Portugal contra Marruecos en los cuartos de final.

Cristiano, que ganó la Eurocopa de 2016 con Portugal, el primer gran título de su selección, tiene una última oportunidad para coronar su sueño prohibido.

Publicidad

Eso sí, el delantero portugués, que persigue el récord de alcanzar los 1.000 goles oficiales en su carrera, destacó que, según él, el Mundial no cambiaría su legado en el mundo del fútbol.

Tanto para Messi como para Cristiano Ronaldo, el de 2026 será el sexto Mundial de sus carreras, un récord más para añadir a sus interminables listas.

Publicidad

Si Argentina sale de nuevo como candidata y Portugal, con el español Roberto Martínez en el banquillo, como selección llamada a sorprender, España llega a este Mundial en la cumbre de la lista de favoritos, tras su triunfal Eurocopa de 2024.

Será el primer Mundial de Lamine Yamal, que con tan solo 17 años ya se ha asentado entre los más grandes jugadores del mundo y ha relanzado el proyecto deportivo del Barcelona tras años de apuros.

Un asombroso ejemplo de precocidad, Lamine ya se convirtió en el debutante más joven con la selección española y en el más joven goleador de la Roja (16 años y 57 días), así como en el más joven en debutar en la Liga en el siglo 21 (16 años y 38 días).

Ya campeón de Europa con la Roja, se prepara para deslumbrar en la vitrina más grande del planeta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Ni Mbappé, otro jugador que sacudió el mundo del fútbol desde jovencísimo con la camiseta del Mónaco, logró estrenarse en un Mundial antes de que, si no hay inconvenientes, lo haga Lamine.

Pero el francés alcanzó la gloria mundialista en ese primer intento, con 19 años en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Fue la segunda corona de Francia, después de la generación dorada de 1998.

Publicidad

A sus 27 años y ahora como jugador del Real Madrid, Mbappé luchará por el que sería su segundo Mundial, algo que le mantendría en la pelea por igualar la histórica marca de brasileño Edson Arantes do Nascimento, el único futbolista con tres Copas del Mundo en su palmarés.

Lionel Messi en juego con el Inter Miami - Foto: Getty Images

En la amplia lista de pretendientes también figura la Inglaterra de Thomas Tuchel, en un nuevo intento de devolver al equipo de los Tres Leones el título mundialista en el 60 aniversario de su único trofeo.

Inglaterra, con Harry Kane y Jude Bellingham al frente, disputó dos finales de la Eurocopa en las últimas dos ediciones del torneo continental, pero las perdió ante Italia y España.

Más lejos en la lista de favoritos, pero siempre con capacidad de sorprender, figuran Brasil, con Carlo Ancelotti en el banquillo, o Alemania, que vive un momento de cambio generacional y pretende relanzarse tras caer en la fase de grupos tanto en Rusia como en Catar.

Publicidad

Sigue en el aire la participación de otro coloso del fútbol en horas bajas, una selección italiana que no compite en un Mundial desde 2014 y que no pasa la fase de grupos desde que se coronara en 2006 con su cuarto título.

La selección azzurra, ahora entrenada por Gennaro Gattuso, disputará a finales de marzo la repesca, con una semifinal contra Irlanda del Norte y una eventual final contra una entre Gales y Bosnia.

Publicidad

En 2018, Italia perdió la repesca contra Suecia y en 2022, contra Macedonia, en dos fracasos históricos.