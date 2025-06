"A Cristiano Ronaldo nadie quería matarle, ni está amenazado de muerte"

Cristiano Ronaldo no solo es una leyenda del fútbol mundial, sino también una de las figuras más mediáticas del planeta. Su impacto global ha hecho que su seguridad personal sea una prioridad constante. Por ello, cuenta con un equipo de escoltas altamente capacitados que lo acompañan a donde vaya. Recientemente, uno de ellos rompió el silencio y dio detalles poco conocidos sobre su experiencia trabajando junto al astro portugués.

Hicham, exmiembro del equipo de seguridad de Cristiano Ronaldo, habló en una entrevista para el programa español 'TardeAR', donde compartió lo que fue trabajar durante cuatro años al lado del actual jugador del Al Nassr. Lejos de las expectativas de un ambiente tenso o peligroso, Hicham describió al delantero luso como un jefe excepcional y un profesional que, aunque exigente, generaba un entorno de trabajo positivo.

“Es uno de los mejores jefes que he tenido, tenemos buena relación. Trabajar con él no era como hacerlo con alguien amenazado de muerte o secuestro. Tuvimos tonterías con paparazzis o fanáticos que se vuelven locos, pero poco más”, aseguró Hicham.

A pesar de que el entorno de Ronaldo no implicaba un riesgo extremo, sí exigía máxima planificación y discreción. “Nuestro trabajo depende del perfil del cliente. En el caso de Cristiano, su perfil no era de alto riesgo, porque no querían matarlo ni estaba amenazado de muerte. Las amenazas venían de fanáticos o personas que querían robarle”, explicó.

El exescolta también destacó que el trabajo requería un control estricto sobre cada movimiento: “Siempre tenemos que saber dónde vamos a ir, quién va a estar, y tener claros los puntos de entrada, salida y contacto. Con alguien tan mediático como él, no hay espacio para improvisar”.

Mientras tanto, en el plano deportivo, Cristiano Ronaldo volvió a brillar con la Selección de Portugal. Fue protagonista en la victoria 2-1 frente a Alemania por la semifinal de la Liga de Naciones de la UEFA, anotando el segundo gol de su equipo. Ahora, Portugal espera en la final al ganador del duelo entre Francia y España.

Ya sea dentro o fuera del campo, Cristiano sigue siendo un personaje que genera titulares y admiración, incluso entre quienes lo han protegido de cerca.