Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay, tras triunfo de Junior y derrota de Millonarios

La fecha 3 de la Liga BetPlay 2025-II siguió este miércoles con tres partidos, dejando tres triunfos: uno de Llaneros, otro de Junior de Barranquilla y la sorpresa del día que fue la de La Equidad.

A primera hora el elenco de Villavicencio derrotó 2-1 a Boyacá Chicó. Luego de eso llegaron otros tres puntos del nuevo líder del fútbol colombiano, el Junior, que goleó 4-1 al Unión Magdalena en el 'clásico costeño' y de esa manera le quitó el primer lugar a Atlético Nacional, que cayó en esta jornada.

Y para finalizar estaba la expectativa por el debut de Millonarios en esta Liga BetPlay 2025-II, pero ante una buena asistencia de sus hinchas al estadio Metropolitano de Techo perdió 1-0 con La Equidad.

Ahora, la jornada 3 se cerrará este jueves con Medellín vs Envigado (6:00 p.m.) y Cali vs Fortaleza (8.10 p.m.).

Los partidos que se jugaron anteriormente fueron Alianza 0-1 Tolima, Santa Fe 0-0 Águilas Doradas y Pereira 2-1 Atlético Nacional. Por su parte, Bucaramanga vs Once Caldas y Pasto vs América fueron aplazados.



Tabla de Posiciones Liga BetPlay 2025-II: