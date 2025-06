Al Hilal hizo anuncio de 'fichajazo' para el Mundial de Clubes; ¿y Cristiano Ronaldo?

El Al Hilal anunció de forma oficial este miércoles a través de la red social 'X' el fichaje del entrenador Simone Inzaghi, que dirigió al Inter hasta la final de la Liga de Campeones que perdió frente al París Saint-Germain (5-0).

"The italian genius is here. Welcome, Simone Inzhagi" (el genio italiano está aquí. Bienvenido Simone Inzhagi), escribió en 'X' el club saudí acompañado de un vídeo en el que el técnico hace sus primeras declaraciones: "Soy Simone Inzaghi y hoy comienza mi historia con el Al Hilal".

Inzaghi se incorpora al club saudí once diez días antes del inicio del Mundial de Clubes. Precisamente, será el primer rival del Real Madrid en un grupo en el que también se enfrentará el Salzburgo y al Pachuca.

Así da por finalizada oficialmente su aventura con el Inter. Durante cuatro años, estuvo al frente del banquillo del club transalpino, al que dirigió en 217 partidos con un 65 por ciento de victorias en todas las competiciones. En ese tiempo, ganó una Liga, dos Copas, tres Supercopas de Italia y disputó dos finales de la Liga de Campeones.

Publicidad

El mediocampista ofensivo portugués Bruno Fernandes confirmó este martes que rechazó "una oferta excitante" del club saudita Al Hilal y que prefirió seguir en el Manchester United, explicando que deseaba continuar "jugando al más alto nivel".

"El presidente del Al Hilal me llamó y me preguntó si quería ir allí", dijo Fernandes en una conferencia de prensa en la víspera de jugar el miércoles en Múnich con Portugal ante Alemania en semifinales de la Liga de Naciones.

Publicidad

"Quiero disputar las grandes competiciones. Sé que todavía puedo hacerlo", apuntó.

Según varios medios británicos, el Al Hilal estaba dispuesto a pagar 120 millones de euros (136 millones de dólares) al Manchester United para obtener el traspaso del internacional luso de 30 años.

Con 19 goles y 19 asistencias, Bruno Fernandes es uno de los pocos jugadores que ha brillado esta temporada con el Manchester United, que fue apenas decimoquinto en la Premier League y subcampeón en la Europa League.