¿A cuántos goles llegó Lionel Messi hoy y a cuántos quedó de Cristiano Ronaldo?

Ausente de partidos en suelo argentino por casi un año,Lionel Messi regresó al estadio Monumental con una actuación descollante, con tres goles y dos asistencias para el demoledor 6-0 de la Albiceleste contra Bolivia en la fecha 10 de la Clasificatoria sudamericana al Mundial 2026.

"Siempre es lindo venir acá. Hay una gran conexión con la gente, estamos disfrutando todo, nos encanta estar acá, jugar en la Argentina", destacó Messi luego de una noche mágica.

"No me puse plazos (para el retiro). Quiero disfrutar de esto, más que nunca quiero estar acá y sentir el cariño de la gente, porque pueden ser los últimos partidos. Me queda el final de la temporada y empezar el año que viene haciendo una buena pretemporada", comentó el capitán del seleccionado campeón del mundo.

Consultado por su motivación para seguir jugando, Messi destacó que "a mí me mueve esto. Soy feliz con mis compañeros. A pesar de la edad, cuando estoy acá parezco un pibe por las boludeces (tonterías) que hago, me siento cómodo con este plantel”.

Publicidad

"Mientras vea que me siento bien, pueda seguir ayudando y rindiendo como pretendo, seguiremos disfrutando", subrayó

Messi, con los goles anotados en la noche del martes, llegó a los 112 goles con Argentina, más del doble de quien lo escolta en la lista de artilleros históricos de la Albiceleste, el recordado Gabriel Batistuta (54), y 80 dianas por encima del histórico Diego Maradona (32).

Lionel Messi celebrando contra Bolivia. Marcelo Endelli/Getty Images

Publicidad

¿A cuántos goles llegó Lionel Messi y a cuántos quedó de Cristiano Ronaldo?

Con los tres goles contra Bolivia, Messi continúa siguiéndole la pista a 'CR7' en la tabla histórico de goleadores de todos los tiempos. El portugués acumula 906 anotaciones, mientras que el argentino tiene 850, eso sí, la 'Pulga' tiene 164 partidos menos disputados.

Ahora bien, si hablamos solamente a nivel de selecciones, Ronaldo ya lleva 133 goles, mientras que este martes consiguió el número 112. Con ese registro, el jugador de Inter Miami superó la marca de 109 tantos del iraní Ali Daei.

Top 5 de los máximos goleadores de la historia del fútbol: