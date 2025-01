A Vinícius Júnior, poco o nada, le importa haber jugado mal: "Estoy contento"

El brasileño Vinícius Junior se mostró sorprendido tras ser elegido el mejor jugador del triunfo del Real Madrid ante el Salzburgo, en un reconocimiento que pensó que iría para Rodrygo o Jude Bellingham, y se mostró "contento con los goles", por su doblete "hasta jugando mal".

"Tenía la sensación de que no he podido hacer un buen partido por la primera parte, recibí una tarjeta que me deja fuera del próximo partido. Gracias por los que han votado por mí, creo que Rodrygo lo merecía por el partido que ha hecho, Jude también. Estoy contento con la victoria y con los goles hasta jugando mal", dijo siendo crítico.

Vinícius celebró uno de sus goles haciendo con sus manos el gesto de 100, por los goles que según la estadística del Real Madrid ha marcado con el conjunto madridista. Una vez más dejó claro cual es su sueño en un mensaje para ofertas millonarias desde Arabia Saudí.

"Estoy muy contento de poder llegar a cien goles con esta camiseta, a solo tres de Ronaldo, el brasileño con más goles. Ojalá pueda seguir así, marcar mucho más goles y una época en este equipo que es mi sueño", aseguró en Movistar +.

Preguntado por el entendimiento con Kylian Mbappé, 'Vini' dejó claro que el objetivo de todos es convertir al delantero francés en máximo goleador tras un inicio de temporada irregular del Real Madrid.

"Es normal después del cambio de la salida de unos jugadores y la llegada de otros, Kylian ha llegado para ayudar y nosotros le ayudaremos para que sea el pichichi de todos los torneos".

Terminó Vinícius defendiendo la figura de Carlo Ancelotti. "El míster tiene muchos años de carrera, sabe muy bien como manejar el equipo cuando estamos mal. La verdad que el grupo es muy sencillo porque nos escuchamos unos a otros y queremos marcar una época aquí".