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Gol Caracol  / 🔴 Alemania vs. Costa de Marfil: EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026
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🔴 Alemania vs. Costa de Marfil: EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

En el estadio de Toronto, Alemania y Costa de Marfil se enfrentarán por la segunda fecha del Grupo E. Ambas quieren sellar su pase a 16vos de final. No se pierda ningún detalle del juego.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 20 de jun, 2026
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Alemania vs Costa de Marfil
Alemania vs Costa de Marfil
AFP
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