🔴 Alemania vs. Costa de Marfil: EN VIVO HOY, siga el minuto a minuto del partido del Mundial 2026

Llegada de Costa de Marfil al estadio
💪🏾🇨🇮#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/F370KBbEAu— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 20, 2026
💪🏾🇨🇮#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/F370KBbEAu— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 20, 2026
Publicidad
𝙏𝙤𝙪𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 ! 🇨🇮— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 20, 2026
𝘾𝙤𝙪𝙥 𝙙’𝙚𝙣𝙫𝙤𝙞 𝙙𝙖𝙣𝙨 𝙪𝙣 𝙥𝙚𝙪 𝙥𝙡𝙪𝙨 𝙙𝙚 2𝙝👊🏾
𝘼𝙡𝙡𝙚𝙯 𝙡𝙚𝙨 𝙚́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 !!🔥#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/J2wUCWxYGV
🚨 𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙣𝙤𝙨 11 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙦𝙪𝙞 𝙙𝙚́𝙗𝙪𝙩𝙚𝙧𝙤𝙣𝙩 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙖̀ 𝙡'𝘼𝙡𝙡𝙚𝙢𝙖𝙜𝙣𝙚 🐘🇨🇮🔥#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/H2zVc7EV0T— Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 20, 2026
Für Deutschland! 🇩🇪#fifaworldcup #dfbteam 📸 FIFA, Thomas Böcker/DFB pic.twitter.com/XKBtBmK6rJ— DFB-Team (@DFB_Team) June 20, 2026
Sean bienvenidos al juego entre Alemania vs Costa de Marfil por el Grupo E
Publicidad
Publicidad
Publicidad